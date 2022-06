Claro y Limpia Panamá reforestan en el Parque Camino de Cruces

"Estoy aquí con mi hijo para que sepa que estas actividades son importantes"; "Para que mis hijos tengan un futuro"; "Porque es lindo ver el árbol después de muchos años"...fueron las respuestas de algunos de los voluntarios que participaron en la primera jornada de reforestación, organizada por Claro Panamá y la Fundación Limpia Panamá.

Cincuenta voluntarios se sumaron a la actividad realizada en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), para colocar 130 plantones de árboles variados (espavé, cedro amargo, guayacán, caoba, cuipo, jobo, guachapalí, leucaena) en 300 metros cuadrados del Parque Nacional Camino de Cruces, un área de 4.000 hectáreas, parte del corredor biológico de áreas protegidas en la zona este del Canal de Panamá.

De acuerdo con Jaqueline González, técnico de Recursos Naturales del parque, se realiza la labor para aportar a la restauración forestal en el parque, ante la presencia de la hierba Saccharum spontaneum, conocida popularmente como "paja canalera", que no permite que ninguna otra vegetación crezca en la zona.

"En la época de la construcción del canal este tipo de hierba fue traída para hacer que la tierra "amarrara" para los trabajos. De ahí, esa hierba se convirtió en una especie invasora y actualmente la tenemos desde Chiriquí hasta Darién. Ya la estamos viendo en provincias centrales.", explicó.

González detalló además que a esta hierba no se le ha encontrado uso hasta el momento, por lo que buscan eliminarla para no "vernos completamente invadidos". El plan de trabajo consiste en dar mantenimiento al plantón cada mes o tres meses, hasta que crezca y haga sombra a la hierba para que esta no crezca.

"Para eliminar esa paja se necesita sombra, mientras no tenga sombra, ella va a volver a crecer", expresó.

Para José Anel Cruvelier, gerente de Mercadeo de Claro Panamá, este tipo de actividades es posible gracias al voluntariado.

"Es gente que está en nuestra organización y de la Fundación Limpia Panamá, gente por cuenta propia con esa conciencia de devolver a la naturaleza lo que nos da", expresó.

De hecho, en un comunicado de la compañía se destacó lo expresado por Antonio García, director país de Claro Panamá, quien dijo que desde hace un año se activó el servicio de voluntariado corporativo en la empresa, donde decenas de colaboradores se han sumado a las iniciativas ecologistas de la Fundación Limpia Panamá.

Mientras, Yazuri Guido de la Fundación Limpia Panamá, dijo que desde el inicio, la compañía de telecomunicaciones les ha apoyado en transmitir su mensaje, que es precisamente lo que buscan: que el Estado, empresas, comunidades y sociedad civil se unan.

"Pareciera que estamos haciendo esfuerzos cada uno por separado, e insistimos en que tenemos que unirmos, porque la situación es mucho más grave de lo que parece, no es solo una iniciativa positiva, es una necesidad de subsanar un daño que está hecho en el planeta y en el país", comentó.

Las restauraciones de los bosques se presentan como una alternativa para revertir procesos de degradación de ecosistemas y pérdidas aceleradas de biodiversidad; esta degradación de los bosques ha provocado una reducción de los bienes y servicios ambientales.