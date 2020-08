Comenenal advierte sobre limpieza de hoteles hospitales

Los médicos panameños, agremiados en la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), rechazaron ayer la decisión del Ministerio de Salud (Minsa) de abrir la participación de empresas sin el "permiso sanitario de operación" para ofertar por el contrato de la limpieza y desinfección de los hoteles hospitales, que alberga a casi 700 pacientes confirmados con COVID-19.

Versión impresa

Se trata del indispensable "permiso sanitario de operación que exige el decreto No. 176 de 27 de mayo de 2019 para la limpieza de hospitales", el cual debe hacer cumplir el mismo Minsa.

En la invitación a este proceso especial de contratación, el Minsa pidió la presentación del permiso sanitario de operación a las empresas interesadas.

Pero en otro punto de la invitación hizo lo contrario y dejó el proceso abierto a cualquier empresa "que desee dedicarse a la limpieza de hospitales": "Presentar lista de verificación de cumplimiento de información y documentación por las empresas que se dediquen o deseen dedicarse a la actividad de limpieza de hospitales para obtener el permiso sanitario de operación, según la resolución No. 1031 de 15 de 2015 emitida por el Ministerio de Salud".

El presidente de la Comenenal, Domingo Moreno, dijo ayer que el permiso sanitario de operación no puede ser un requisito negociable, ya que sería atentar contra las medidas de bioseguridad de los llamados hoteles hospitales, exponiendo a todo el personal sanitario que va desde los doctores hasta la persona que instala un foco.

El que se quiera buscar una mayor participación de empresas en este acto de contratación, no es razón para que se flexibilicen las medidas de bioseguridad y el Minsa está llamado a garantizar la seguridad de todos los que están haciendo un gran esfuerzo por atender a los pacientes con COVID-19, señaló Moreno.

Añadió que permitir que participen empresas que en este momento no tienen el permiso sanitario de operación también es abrir la puerta a trabajadores que no tienen experiencia o no están certificados en la limpieza de hospitales. "La bioseguridad no es negociable en ninguna parte, y más en estos momentos por los que atraviesa el país con el tema del coronavirus", agregó Moreno.'

700

personas están aisladas en diferentes hoteles hospitales del país. 21

mil 872 pacientes con COVID-19 están en aislamiento domiciliario por el momento.

Este medio de comunicación envió ayer un cuestionario al Minsa para conocer su posición frente a la apertura de este proceso de contratación para la limpieza y desinfección de los hoteles hospitales a empresas que no tienen el permiso sanitario de operación. El Minsa, a través de su oficina de comunicación, dijo que el proceso está siendo coordinado por la Dirección de Contrataciones Públicas, sin entrar en detalles sobre la apertura a empresas que apenas "deseen" dedicarse a la limpieza de hospitales.

VER TAMBIÉN: Juan Carlos Varela busca distanciarse de los millones de dólares que Odebrecht entregó en Panamá al misterioso 'Cachaza'

Se contactó a Marisol de la Hoz, del Departamento de Compras del Minsa, quien manifestó que el tema de los requisitos técnicos le corresponde a la unidad técnica de Salud que maneja Eusebia de Copete. Copete no respondió ayer a los llamados que le hizo este medio de comunicación.

Otro tema que entró en la flexibilización que hizo el Minsa a este proceso de contratación fue la segmentación en tres partes de los servicios solicitados, abriendo espacio a un incremento en el precio contra una forma de servicio integral.

El Minsa ha pedido a las empresas presentar ofertas por separado para el servicio de limpieza y desinfección diaria de las habitaciones y áreas comunes de los hoteles hospitales. Otro segmento es para las empresas interesadas en el servicio de manejo, recolección y disposición final de desechos sólidos peligrosos; y el tercer segmento para el servicio de lavado y secado de la ropa utilizada por los pacientes con COVID-19 alojados en estos hoteles hospitales.

Como última opción, el Minsa pidió la presentación de propuestas integrales de limpieza y desinfección de los hoteles hospitales, incluyendo el tratamiento de los desechos peligrosos y la lavandería de la ropa de los pacientes.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!