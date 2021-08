Comienza proceso de cumplimiento de entrega de las instalaciones del 'Panama Convention Center'

El proceso de cumplimiento de entrega de las instalaciones del Panama Convention Center a la empresa operadora se puso en marcha este lunes.

Iván Eskildsen, Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, recordó que este proyecto pasó la administración completa de Juan Carlos Varela sin que su construcción se terminara.

El alto funcionario explicó que la pandemia retrasó el proyecto y además en abril un subcontratista interpuso una medida de secuestro.

"Legalmente no podíamos recibirlo. Esto se resuelve hace una semana, cuando finalmente con una aprobación de la Contraloría General de la República logramos que el Centro de Convenciones se pueda recibir", precisó Eskildsen.

De acuerdo con el administrador de la ATP, el acta es un recibo sustancial de obras, que en términos sencillos significa que el proyecto está lo suficientemente terminado para poderlo recibir.

El jefe de la ATP dijo que quedan algunos detalles pendientes en la obra, los cuales no impiden el funcionamiento del centro.

"El centro aumentará la competitividad en este segmento y con esto logramos atraer más eventos", expuso.

Gustavo Fernández, en tanto, manifestó que los puntos pendientes incluyen temas de acondicionamiento del sistema de agua potable, transferencia de la cuenta de consumo eléctrico, entre otros aspectos que no impiden que pronto el centro abra sus puertas.

La instalación del centro de convenciones tiene capacidad para 24 mil personas.

***Con información de Víctor Arosemena.

