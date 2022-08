¿Cómo avanza la carrera de Luis Marcuci, el primer piloto Ngäbe-Buglé?

Versión impresa

Luis Ángel Marcuci Bejerano se convirtió en septiembre de 2020 en el primer piloto del grupo indígena Ngäbe-Buglé.

Hoy, dos años después de aquel momento especial, su carrera está en pausa, pero sin olvidar y dejar de luchar por sus sueños.

Actualmente el piloto realiza diferentes emprendimientos con la finalidad de reunir el dinero necesario para costear el pago de las horas de vuelo. Además, Marcuci ha tenido un rol importante durante los últimos días, en los que se ha desarrollado la mesa única de diálogo en Penonomé. El piloto ha alzado su voz en pro de contribuir al bienestar de su gente.

"No hay trabajo y he necesitado emprender en otras cosas como la fotografía, trabajar como recepcionista o bartender en hoteles para poder ir poco a poco agregando las horas de vuelo que me salen bastante caras porque no tengo los recursos", dijo Marcuci a Panamá América.

El piloto explica que la situación de la aviación es complicada. En su caso tiene 262 horas de vuelo y para poder aplicar en Copa, necesita 350.

A pesar de los obstáculos parciales, el aviador está enfocado en continuar por este camino. Recalca que una de sus aspiraciones es laborar en los Estados Unidos.

"Uno de mis sueños es regresar a Estados Unidos para lograr ese sueño americano como se dice y trabajar con compañeros y amigos que tengo allá", precisó.

De igual forma espera poder surcar los cielos panameños a nivel comercial, una vez cumpla con las horas exigidas.

Rol en la mesa única de diálogo

Marcuci ha representado al pueblo Ngäbe-Buglé en los puntos relacionados con la canasta básica, medicamentos y gasolina.

En esta línea se refirió a la importancia de impulsar la aceptación cultural de los medicamentos genéricos y el ingreso de más laboratorios al país.

De igual forma recordó que todas las personas merecen consumir productos de calidad.

"¿Qué marcas son, cuáles son sus fórmulas? Necesitamos saber la calidad de esos productos", cuestionó Marcuci durante sus intervenciones en la primera fase de la mesa.

