Como prudente califican objeción presidencial sobre sustancias modelantes

La objeción parcial del presidente José Raúl Mulino al proyecto de ley N°18, que establece el marco normativo que regula el uso, la aplicación y la comercialización de sustancias modelantes (biopolímeros) y/o de relleno permitidas y no permitidas en tratamientos médico-estéticos, ha sido calificada como sensata por profesionales de la salud de este sector.

El doctor Luis Carlos Moreno, miembro de la Asociación Panameña de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (APCPER), dijo que considera prudente la objeción del mandatario porque se está tratando de regular una práctica que, en todas partes del mundo, además de ser prohibida, es penada con cárcel.

"Hay que evitar que se produzca ese tratamiento (con biopolímeros) prohibiéndolo, y castigar a quien lo haga para que tenga consecuencias por hacer algo prohibido", recalcó el doctor. A la vez que advirtió que "la asociación (APCPER) nunca fue consultada sobre el tema. Nos enteramos cuando ya estaba (el proyecto ley) en segundo debate".

La APCPER se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre los riesgos a la salud de usar sustancias modelantes o biopolímeros, que en otros países son prohibidos.

Artículos objetados

El veto parcial se dio, de acuerdo con el documento, debido a deficiencias en lo determinado en los artículos 4, 9, 10 y 13, considerando que el impacto en el sistema de salud pública debe ser la prevención y protección de la población mediante la prohibición del uso, aplicación y comercialización de sustancias modelantes y/o de relleno no permitidas.

Sustancias estas que ponen en riesgo la vida, la salud y la integridad física y mental de las personas, lo cual no se aprecia en el desarrollo normativo. El proyecto de ley hace mayor énfasis en las sustancias permitidas, indica el documento.

El Minsa considera que publicar la lista de sustancias permitidas y no permitidas resultaría incongruente, ya que las únicas sustancias que deben ser utilizadas son las que cuentan con registro sanitario, se detalla.

Antes la APCPER ha indicado que existen variedad de alternativas para los requerimientos estéticos de la población como usar productos a base de ácido hialurónico, rellenos subdérmicos, grasa e implantes, que no van a causar este problema. Así como los profesionales idóneos para realizarlos que son los dermatólogos y los cirujanos plásticos. No es lo mismo una formación en una carrera médica. No se debe dar idoneidad médica a una carrera técnica, han advertido.

El aspecto sobre infracciones o sanciones también fue objetado, se advirtió que no queda claro cuál será la institución que aplique las sanciones ni la forma en que se recaudará fondos para utilizarlos en campañas de prevención o para el tratamiento de personas afectadas.

También se plantea que el abordaje debe incluir, además del procedimiento administrativo, al penal, un vacío que limitaría el rango de acción de las autoridades para controlar, frenar y sancionar esta mala práctica en el territorio nacional.