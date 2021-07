¿Cómo vestirse al ir a vacunarse? Sucre recibe sugerencias de que reciban a la gente hasta en bikini

El código de vestimenta de las personas que acuden a vacunarse contra la covid-19 ha generado un dilema. La situación se da tras denuncias de personas que sostienen que se les negó el inmunizador porque acudieron a los centros de inoculación con pantalones cortos, chancletas y blusas sin mangas.

Ante esta situación, representantes de corregimientos le consultaron al ministro de Salud, Luis Sucre, cómo deben acudir vestidas las personas cuando se van a vacunar.

Sucre, presente en la sesión del consejo municipal, recomendó a las personas mantener la formalidad.

"Aconsejo ir con zapatos cerrados, pantalón de un largo aceptable y camisa de mangas", dijo Sucre.

No obstante, el alto funcionario reconoció que cada corregimiento tiene una población particular y que en algunos casos es difícil pedirles que no vayan, por ejemplo, en chancletas.

Ante los consejos de Sucre, el representante de Don Bosco, Willie Bermúdez respondió con sarcasmo:"Yo hasta en bikini los recibo".

Sucre se tomó con humor la sugerencia del representante y reconoció que lo importante es que la gente se vacune.

"Si tenemos que hacerlo en las playas y hasta vacunar a la gente en bikini, lo hacemos. Lo importante es que se vacunen", precisó el ministro.

Aunque en los centros educativos e instituciones públicas rige un código de vestimenta, ciudadanos cuestionan que se les imponga qué usar, tomando en cuenta la situación económica actual y que la efectividad de la vacuna no la determinará la ropa.

