UP considera que rectores deben reelegirse un máximo de dos periodos consecutivos

La Universidad de Panamá (UP) se pronunció sobre el anteproyecto de Ley No. 35, que busca establecer el principio de no reelección inmediata para el cargo de rector en las universidades oficiales del país.

Esta solicitud fue presentada por la diputada del partido Realizando Metas (RM), Lilia E. Batista.

En un documento remitido a la Asamblea Nacional, el rector Eduardo Flores, indicó que considerando la complejidad y la magnitud de la Universidad de Panamá, sería viable permitir una reelección inmediata, limitando a un máximo de dos periodos consecutivos para el cargo de rector.

El rector enfatizó la importancia de la autonomía universitaria y de la auto reglamentación como pilares fundamentales para el funcionamiento de la institución.

Flores argumenta que la autonomía de las universidades públicas en Panamá, especialmente la de Panamá, tiene un carácter constitucional, lo cual le otorga un marco jurídico que regula su accionar y permite la creación de conocimiento a través de la formación, investigación y extensión.

Detalla que la Ley Orgánica No. 24 de 2005 establece la auto reglamentación de la Universidad de Panamá, lo que garantiza que la institución tenga la potestad de establecer sus propias normas y procedimientos.

Flores también destacó que la autonomía universitaria ha sido concebida como un mecanismo de protección frente a la intromisión de las autoridades en el quehacer universitario. Este aspecto histórico se remonta a las primeras universidades en Europa, que buscaban preservar su independencia para fomentar el desarrollo del conocimiento.

Además, el documento resalta la importancia y la naturaleza especial de la universidad pública, que difiere de otras entidades del sector público.

“La Universidad de Panamá, al ser la regente de la educación superior en el país, tiene como objetivo central la creación de conocimiento, lo que justifica su autor reglamentación y autonomía”, sostiene.

El análisis comparativo presentado en la nota muestra que muchas universidades de habla hispana de prestigio permiten la reelección del rector, lo que refuerza la idea de que un régimen flexible podría ser más beneficioso para la Universidad de Panamá.

Destaca que instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Chile permiten la reelección, reconociendo la importancia de la continuidad en el liderazgo universitario.

“La universidad espera que su análisis sea debidamente considerado por los honorables miembros de la Asamblea Nacional al avanzar en la discusión de la normativa propuesta”, concluyó Flores.