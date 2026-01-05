Convención colectiva Capac, trabajadores y la cuota sindical

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz asegura que ahora las horas extras es 100% de los trabajadores de la construcción, esto después que se aprobó una nueva convención colectiva entre la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) y los siete sindicatos que participaron de este acuerdo.

"Este nuevo convenio se respetaron todos los derechos de los trabajadores, ellos tienen un 15% en tres años de aumento salarial, solo tiene un 1% de cuota sindical y solo sobre el salario base, es decir que las horas extras, son 100% del trabajador ya no hay más ese 2% sobre las horas extras y sobre el salario base", señaló Muñoz en Telemetro Reporta.

De acuerdo a Muñoz ese nuevo convenio es de "justicia para los trabajadores y con estas nuevas oportunidades van a tener más recursos en su bolsillo".

La ministra de trabajo sostuvo que Capac no es un empleador, sino que 34 contratistas de la Capac concedieron poder para que se hiciera una negociación, vía directa, con siete sindicatos de la construcción.

Muñoz dijo que cree fielmente en la libertad sindical y no en el monopolio sindical y aseguró que "no es cierto que un solo sindicato podía acaparar todas las empresas".

Explicó que hay dos tipos de pliego, uno que se presenta ante la dirección general y se hace un traslado a las partes.

También está "el pliego que viene previamente consensuado entre las partes y que solo nos corresponde como ministerio registrar".

En cuanto al futuro del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), la ministra señaló que los abogados de la institución han presentado un impulso procesal por lo que esperan "se haga realidad en los próximos días". Esto referente a la disolución de este sindicato.

Añadió que ha "logrado ver organizaciones sociales muy responsables que creen que Panamá necesita progresar y que necesitamos generar confianza para atraer inversiones".