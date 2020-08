COVID-19 puede dejar efectos que incapacitan a jóvenes para siempre

Aunque las personas de menos de 49 años no tienen un alto índice de contagios por COVID-19, pueden ser más vulnerables de lo que se imaginan. Médicos y especialistas señalan que las secuelas que puede dejar este virus en esta población pueden ser muy complejas hasta llevarlos a la discapacidad.

Versión impresa

Así lo manifestó el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo del Minsa, ya que hay muchas personas que han quedado con dificultad para hacer actividades muy leves y quedan con una disminución de su capacidad pulmonar, bastante preocupante entre los jóvenes.

En las personas de menos de 49 años hay un porcentaje menor que ha fallecido a causa del COVID-19, mientras que otros han quedado con secuelas y consecuencias para toda su vida.

Destacó que los jóvenes son la población activa que tiene que trabajar y si quedan con secuelas pulmonares pueden perder sus capacidades productivas para mantener a sus familias.

"Para una persona joven es una discapacidad que queda y puede llegar hasta a pensionarse por incapacidad", precisó el doctor Sánchez Cárdenas.

Mientras que Edgardo Brid, neumólogo en el hospital Anita Moreno, explicó que ser jóvenes no los priva de que puedan presentar una enfermedad tan severa que los lleve a una unidad de cuidados intensivos.

Reiteró que los pacientes jóvenes pueden desarrollar inflamación pulmonar y requerir un respirador en una unidad de cuidados intensivos similar a los pacientes mayores.'



Aunque la mortalidad de los jóvenes es menor, porque tienen menos co-morbilidades y al tener menos edad tienen mejor respuesta a los tratamientos en cuidados intensivos o toleran mejor la inflamación por proceso patológico por coronavirus, eso no quiere decir que van a salir ilesos, ya que quedan con mucha morbilidad asociada a la patología pulmonar por el nuevo coronavirus o por la estancia en las unidades críticas.



Especialistas reiteran la importancia de que se cumplan las medidas de mantener el distanciamiento físico de metro y medio a dos metros, el correcto uso de mascarillas, y de ser necesario tener una mascarilla para cambiarla en caso de que esta se humedezca con la saliva, y el lavado de manos, para evitar los contagios de la COVID-19.

"Se ha visto que las personas que salen de una unidad de cuidados intensivos quedan con muchas limitaciones desde el punto de vista respiratorio, no solo asociado a la infección relacionada al coronavirus en sí, sino a la estancia en cuidados intensivos, el encamamiento prolongado, estar conectados a un respirador, uso de medicamentos sedantes paralizantes y todo esto tiene repercusiones neuromusculares, bioquímicas y a nivel respiratorio", indicó el doctor Brid.

En cuanto a los pacientes con síntomas leves, también son propensos a presentar alteraciones respiratorias. "He visto pacientes jóvenes que quedan en cuidados intensivos por coronavirus que sobreviven porque no tienen comorbilidades que lo afecten, pero cuando salen del hospital tienen alteraciones neuromusculares importantes por haber estado muchos días encamados, sedados con corticoides. Y la rehabilitación por esto no va a ser sencilla, sino complicada, que puede llevarle meses para poder regresar a la normalidad", enfatizó.

Señaló además que otros casos como los de los policías o quienes realizan trabajo de construcción que tenían una capacidad respiratoria bastante buena, posterior a un cuadro de coronavirus han quedado con ciertas limitaciones que no les permiten regresar a la actividad normal y se desconoce qué tiempo se mantendrán de esa forma o en qué tiempo se recuperarán o cuánto duren los síntomas de disnea después de recuperarse.