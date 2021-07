Covid-19: Vacunación a pacientes mayores de 12 años comienza este miércoles

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que este miércoles 14 de julio comenzará la vacunación contra la covid-19 en pacientes mayores de 12 años, con enfermedades crónicas o con discapacidad certificadas por la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis).

Esta vacunación, con dosis de la farmacéutica Pfizer, será para pacientes residentes en el corregimiento de Juan Díaz y en las provincias de Herrera y Los Santos.

En Juan Díaz se atenderá a los pacientes en los cinco centros de vacunación que han sido habilitados: Colegio Elena Chávez de Pinate, Escuela República de Guatemala, Escuela Carmen Solé Bosh, Escuela José María Torrijos y el gimnasio Roberto Durán.

La atención en estos centros de vacunación será en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

En tanto, la vacunación en las provincias de Herrera y Los Santos será con previa cita agendada, según confirmó este martes el director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño, en entrevista a Telemetro Reporta.

"Las vacunas no se le niega a nadie, se aplica de una manera programática, sin embargo, agenden la cita para garantizan la aplicación de la vacuna, si por algún motivo no se logra sacar la cita, tenemos que vacunar a esas personas, no podemos perder la oportunidad", enfatizó Cedeño.

El galeno sostuvo que las personas que no logren sacar la cita, deben acudir al centro de vacunación para explicar su situación a los agentes de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

"Si por algún motivo el centro está con pocos pacientes, es muy probable que agenden la cita para ese momento o los días posteriores", precisó.

De acuerdo al Minsa, se vacunará con el mismo protocolo de dos dosis de Pfizer aplicadas en un intervalo de entre 3 a 4 semanas.

La decisión de ampliar la vacunación a mayores de 12 años tiene lugar cuando el país vive una tercera ola pandémica en la que personas más jóvenes están llegando a los hospitales, y cuando se espera el arribo este mes de un millón de dosis de inmunizante, según anunció el Gobierno Nacional.

Panamá comenzó el programa nacional de vacunación contra la covid-19 el pasado 20 de enero, con los fármacos de Pfizer. Ese día llegó al país el primer embarque de 12,840 dosis de esta casa farmacéutica.

En 16 meses de pandemia, el país acumula 416,232 casos de covid-19 y 6,646 muertes por esta enfermedad.

