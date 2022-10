CSS: ¿Cuántas cirugías no se hicieron por la huelga de aseadores y qué peligro implicó mezclar los desechos?

El 61% de las cirugías programadas para esta semana en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias de la Caja del Seguro Social (CSS) no se realizó debido a la huelga del personal de aseo del centro sanitario.

José Cabada, subdirector quirúrgico de la institución, precisó que el paro interfirió con el adecuado funcionamiento de los procesos quirúrgicos.

"Impidieron el movimiento de los pacientes del cuarto de urgencia a las salas y de las salas a los quirófanos. Para esta semana teníamos programadas 200 cirugías y el 61% no se realizó. Otras entraron en categoría de urgencia", detalló el galeno.

Cabada advirtió que como consecuencia esos pacientes permanecerán más tiempo en el hospital o por atrasar su atención se arriesgan a la evolución de la enfermedad.

Por su parte la doctora Marta Lengua recalcó que nunca en la historia, un movimiento gremialista dentro de la CSS, había afectado la integridad y vida de los pacientes.

"No puede volver a suceder que haya basura en las salas y que no solo no la recojan, sino que impidan que el resto del personal lo haga. Les quitaron los utensilios y les escondieron las bolsas a las enfermeras que lo iban a hacer. Se mezclaron las bolsas rojas con las negras. Eso es peligroso y se vulnera la integridad de los pacientes", dijo Lengua.

En tanto que la doctora Gladys Guerrero recordó que los protocolos para la recolección de los desechos hospitalarios tienen su razón de ser. Puntualizó sobre el riesgo que se creó al mezclar desechos comunes con residuos peligrosos.

La jefa de inteligencia sanitaria de CSS agregó que en las bolsas rojas hay sangre, fluidos corporales y demás excreciones, lo cual es grave debido a la exposición a la que se sometió a los presentes y enfatizó que esta situación no debe volver a ocurrir.

Autoridades de la CSS realizaron una evaluación en mesa de situación de los efectos que tuvo esta paralización en los servicios domésticos, cuyo personal pide un ajuste salarial generalizado.

