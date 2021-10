¿Cuánto cuesta tener un arma de fuego legal en Panamá y qué tan viable es?

Versión impresa

Adquirir legalmente un arma de fuego en Panamá puede tornarse en una auténtica odisea. Los trámites y costos requieren de voluntad inconmensurable.

Tomás Herrera, vocero de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (Appa) y presidente de la Federación Panameña de Tiro, recalca que, aunque es un tema complejo, es viable para aquel que cuente con la disposición.

Herrera conversó con Panamá América sobre las implicaciones del proceso, porqué es importante contar con un arma como mecanismo de defensa y también se refirió al Resuelto N° 48 del 13 de septiembre de 2021, por el cual se suspende durante un año la importación de armas de fuego, tipo rifle, con mecanismo de disparo semiautomático, con excepción del calibre 22.

¿Cuánto cuesta obtener un arma de fuego en Panamá?

Obtener un arma en Panamá tiene dos partes. Primero el costo como tal. Las armas en Panamá, debido a la dificultad de los trámites, tienden a ser muchísimo más costosas que, por ejemplo, en Estados Unidos. Si allá cuestan 700 dólares, acá valen $1,300 en los locales que las pueden comercializar. La parte más compleja no es el aspecto económico, es el trámite. En cuanto al permiso, si es un arma de fuego tipo pistola o revólver (arma corta) son $100 dólares por el permiso de porte, más $50 por el permiso de tenencia. Si es un arma larga, tipo rifle, el permiso de porte no aplica, pero sí los $50 de tenencia, más $11 por el tema del carnet. En todo este proceso, desde que decidí comprar un arma hasta que mis documentos ingresan a la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), puede pasar fácilmente un año. Adquirir un arma no es fácil, ni en tiempo, ni económicamente.

¿Qué requisitos debe cumplir una persona para tener legalmente un arma de fuego?

Si quisiera comprar un arma nueva, tengo que pasar por una preautorización por parte del Ministerio de Seguridad. Tengo que enviarles copia de mi cédula, récord policivo y prueba de mis ingresos, ya sea a través de una declaración de renta o copia de la ficha del seguro. Ellos hacen una investigación. Luego de la preautorización puedo proceder a abonar el arma. Después tengo que sacar una prueba antidoping para asegurar que no consumo drogas, tengo que pasar una prueba psicológica para asegurar que soy idóneo para tener un arma. Adicionalmente, tengo que presentar un certificado emitido por un polígono avalado por la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), que diga que he tomado un curso de mínimo seis horas en el manejo de esa arma que quiero adquirir.

¿Qué tan viable es tener un arma de fuego?

Es viable. Hay muchas personas en Panamá que estamos cubiertas por la Asociación Panameña de Propietarios de Arma (Appa) y varios clubes de tiro que existen en el país. Es viable, pero es complejo. Durante la veda de armas, de la cual salimos hace dos años, era aún más complicado. Se creó un mercado con precios inflados producto de que no había armas de fuego legalmente obtenibles. Una pistola que hoy vale $1,300, se vendía en $5 mil. Es viable obtenerlas si usted está dispuesto a invertir el tiempo y dinero que eso implica.

¿Cuáles son las armas más solicitadas?

Se hizo una apertura con la importación el año pasado. Las armas que más se han solicitado para la venta son armas cortas, armas de fuego tipo pistola, que se usan para la defensa personal. Además, la Federación de Tiro ampara una cantidad de disciplinas deportivas en las que se usan armas de fuego tipo pistola, y también tipo rifle y escopetas. Se han importado rifles y escopetas de diferentes calibres, tanto para defensa, trabajo en fincas y para actividades deportivas.

¿Cuál es la postura de la Appa y la Federación de Tiro ante el resuelto del Ministerio de Seguridad?

El resuelto es un esfuerzo del Ministerio de Seguridad para coartar el acceso a los ciudadanos legalmente, a las armas que no están prohibidas en la ley 57. Lo que ellos aducen en su resuelto es que ha habido una proliferación de armas de este tipo en crímenes. Eso no tiene valor porque venimos de 10 años de veda, en los que no se podía importar legalmente ninguna de estas armas. Las que se han importado luego de la veda, de esas que cubre el resuelto, no han sido entregadas a sus propietarios (están en la Diasp).

De acuerdo con el comunicado de la Appa, este resuelto intenta atribuir el alza de delitos cometidos con arma de grueso calibre a legítimos propietarios de armas. ¿Puede profundizarnos en el tema?

Si hay una proliferación no es producto de la importación legal de armas, es porque los delincuentes no tienen que pasar por todos los trámites que tiene que completar un ciudadano que legalmente lo quiere hacer. Para las batallas entre delincuentes se usan ametralladoras, que ningún ciudadano legalmente puede obtener. Lo que el resuelto trata de impedir es que las pandillas tengan acceso a armas, porque supuestamente la importación legal se los permite, pero el argumento se cae porque no habido importación legal en los últimos 10-12 años y lo que sí hay es un tráfico ilegal de armas. Este resuelto no resuelve el mercado de armas ensambladas y ametralladoras que hay en el bajo mundo. La Federación de Tiro, en conjunto con otras asociaciones, irá a la Corte a demandar este resuelto.

¿Funcionan las vedas y prohibiciones?

Definitivamente que no. En Panamá está demostrado. Tuvimos veda por 10 años y en ese período: ¿hubo disminución del crimen con arma de fuego?

Armas de fuego y defensa personal: Hábleme acerca de este vínculo.

Nosotros como Federación de Tiro cubrimos muchas disciplinas, entre esas unas que se llaman tiro práctico y tiro defensivo con pistola. Somos de la opinión que todos los ciudadanos tienen el derecho de tener un arma de fuego para defender su vida y sus bienes. Obviamente no promulgamos que vayan como locos a comprar un arma y a jurar que son Rambo. Lo que decimos es que la persona debe comprar el arma e inscribirse en uno de los clubes de tiro donde se practican estas disciplinas deportivas. En los clubes el ciudadano adquiere la capacidad de manejar bien su arma y también aprende a cómo reaccionar en situaciones de estrés. Abogamos por el entrenamiento y las normas de seguridad, pero definitivamente un arma de fuego es una herramienta como cualquier otra para defender la vida y los bienes y debe estar al alcance, tal cual dice la ley 57.

¿Se sataniza todavía a los dueños de armas y a los que aspiran a adquirir una?

Hubo una época en este país en la que un movimiento fuerte trató de satanizar a las personas dueñas de armas de fuego. Creo que la veda sirvió para abrirle los ojos a la gente y demostrarle dos cosas: la veda no disminuye el crimen y los ciudadanos desarmados son más vulnerables que los que están armados y entrenados para defenderse. Lo que veo es que ese estigma asociado a una persona con arma de fuego ha ido disminuyendo. Cada vez más la ciudadanía se da cuenta que obtener un arma de fuego no es fácil, que hay mucho trámite y por lo tanto las personas que están dispuestas a hacerlo no son criminales, es gente responsable que ha decido pasar por este calvario para poder legalmente obtenerla.

