Cumplir con las edades de jubilación no será obligatorio, según Mon

El proyecto que reorganiza la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) además de aumentar tres años la edad de jubilación para ambos sexos, también le brinda al cotizante la posibilidad de elegir a qué edad se acogerá a este retiro.

Dicha iniciativa legislativa establece que el tope de edad máximo opcional para las mujeres será de 60 años, y para los hombres 65.

Pese a que se pensaba que las medidas paramétricas no formarían parte de la reforma, las autoridades defendieron su propuesta, afirmando que de no solicitar un mayor aporte etario de los contribuyentes, los fondos de la CSS no alcanzarían para cubrir los déficits existentes.

Además, recalcan que esta medida se debe a que la estimación de vida de los panameños aumentó 6 años, es decir, reciben más de lo que aportan durante su vida laboral.

De acuerdo con el director de la CSS, Dino Mon, una vez entre en vigencia la nueva ley, la edad de jubilación de todos los panameños será flexible.

"Se puede uno retirar cuando así lo desee", afirmó.

Mon detalló que a los panameños que se acojan a este sistema se les ajustará el valor de su pensión dependiendo de la edad en la que decidan poner fin, de forma definitiva, a su jornada laboral.'



Nuevo sistema de la Caja de Seguro Social que permitirá a los contribuyentes jubilarse antes de la edad realizando aportes que completen los años faltantes para su retiro.



Las mujeres se jubilarán con 60 años y los hombres con 65.



$265 dólares, cifra mínima para la jubilación de los contribuyentes.



El Gobierno entregará un apoyo económico a los no cotizantes de la Caja de Seguro Social (CSS) de $144 dólares.



La CSS volverá al sistema único de capitalizaciones con garantía solidaria.

En vista de que esta decisión afectará el monto de las jubilaciones, las autoridades plantean que los cotizantes realicen aportes voluntarios para completar el valor de las mismas y obtener el porcentaje asignado.

Este nuevo instrumento denominado "valor de ahorro adicional", permitirá que los panameños(as) que no quieran trabajar hasta las 60 y 65 años, puedan retirarse ajustando su pensión a la edad de retiro o completando sus cuotas a través de aportes adicionales.

"Tienen dos alternativas, o trabajan más pagando exactamente las mismas cuotas y se jubilan a los 65 años teniendo una jubilación igual o mayor que la que ofrecía el sistema anterior o se jubilan a la edad que deseen y aportan una cantidad adicional con lo cual se completaría perfectamente la jubilación", detalló Mon.

El director de la CSS considera que con esta medida no debería haber mayor oposición en cuanto a la edad de jubilación, ya que, la población tendrá la posibilidad de acogerse al retiro cuando así lo considere necesario, sin que ello corresponda obligatoriamente una reducción de los ingresos a su jubilación.

El proyecto que modifica la ley No. 51 del 27 de diciembre de 2005 establece que todas las prestaciones económicas serán ajustadas anualmente con el índice de Precios del Consumidor (IPC) para que los beneficiarios mantengan su poder adquisitivo.

Además, se ordena que el monto mínimo de jubilaciones para contribuyentes será de $265 dólares.

Mientras que, los no cotizantes recibirán una pensión solidaria de $144.