Defensoría pide intervención tras agresiones en Kusapín

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, expresó que es imperante una gira interinstitucional que involucre al Tribunal Electoral, Ministerio de Salud y de Educación, a la Cacica General, a la presidenta del Congreso General y Gobiernos Locales en Isla Peterson, Kusapín, en la Comarca Ngäbe Buglé.

En este lugar mujeres, niños y niñas resultaron con lesiones en la piel y en los ojos en un ritual realizado por un grupo supuestamente religioso.

De acuerdo con el ombudsman, los oficiales de derechos humanos de San Félix y Bocas del Toro, al trasladarse este fin de semana al sitio, constataron que los niños y adolescentes no acuden a clases por los hechos acontecidos, y existe una significativa población sin registrar en el Registro Civil.

Según la Defensoría del Pueblo, en el lugar también se verificó que el agua que ingieren por la coloración no debe ser potable, hay unas 60 personas con discapacidad, de éstas un 20% no recibe el apoyo gubernamental, dado que la mayoría no tiene recursos para realizarse los diagnósticos médicos o evaluaciones sociales para llenar los requisitos, agregó Leblanc.

De igual manera, instó al Ministerio Público y al Órgano Judicial a dar prioridad a este caso para que caiga todo el peso de la ley a los responsables.

Unas cinco mujeres y 10 niños recibieron golpes y quemaduras por parte de los miembros de una presunta secta religiosa.

Se conoció que las víctimas fueron dadas de alta, y se encuentran en buen estado de salud.

Cinco personas fueron detenidas por este caso y se les imputaron cargos por tentativa de femicidio, privación de la libertad y por maltrato al menor.

Los cinco ciudadanos permanecen detenidos en la Cárcel de Déborah en Bocas del Toro.

