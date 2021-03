Diputado Crispiano Adames: 'Yo no quiero la vacuna de AstraZeneca'

El diputado Crispiano Adames reconoció que, si pudiera, escogería entre las vacunas de Pfizer o Sputnik V, porque no quiere la de AstraZeneca.

“Les pediría que si uno pudiera escoger entre Pfizer y Sputnik V. Yo no quiero AstraZeneca”, dijo el diputado.

Adames solicitó, además, al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, que garantice las vacunas para los diputados.

"Como muchos sectores de ese país quisieran que los diputados fuéramos los últimos, después del último, por ahí han sacado tantas cosas, nada más les pido a los distinguidos miembros de la autoridad de salud que garanticen la vacunación para todos", precisó.

Por otro lado, Adames lamentó que ninguna organización médica haya emitido un comunicado para ofrecerles sus disculpas a su hija, quien fue señalada por supuestamente beneficiarse de la reducción del puntaje en el examen de certificación básica en medicina.

A juicio de Adames, su hija es una profesional y merece respeto.

"Nadie, ni el Colegio Médico u otra organización ha emitido un comunicado disculpándose por el tono y forma como han agredido a una profesional egresada de las universidades privadas. Porque un examen puesto no es el que mide la formación de nadie y menos donde capacitan a unos de la Universidad de Panamá y a los otros, que viene del extranjero y que estudian en las universidades privadas, no", expuso.

El político dejó claro que no tuvo nada que ver con este tema, ni es quien propuso el proyecto de ley que busca hacer cambios al respecto.

"Crispiano Adames no tuvo nada que ver con la disminución de la nota del puntaje acreditado por el comité de certificación y recertificación que renunció. Y no tuvo nada que ver porque fue un acuerdo con el board de Estados Unidos, que suspendió los exámenes por 8 meses, en busca de nutrir su capacidad instalada en materia de recursos humanos. Crispiano Adames no es el proponente del proyecto de ley 525, el proponente es Mariano López", agregó.

El diputado recalcó que él, y en especial su hija, han sido víctimas de ataques crueles, atroces y despiadados.