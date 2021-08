Directora de la Secretaría Nacional de discapacidad se pondrá al tanto sobre denuncias de despidos

Ante denuncias de despidos en la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), su nueva directora Iris González de Valenzuela informó que una vez se posesione del cargo, tras su ratificación por la Asamblea Nacional, realizará las investigaciones.

"Yo no he tomado decisiones de nada, porque no puedo tomarlas. Esta semana no sé si me lleguen esas denuncias y voy a investigar, porque ahora no estoy manejando la dirección", dijo la nueva encargada de la secretaría.

El presidente de la comisión de Credenciales de la Asamblea, Leandro Ávila, se hizo eco de las denuncias y en la sesión en que se recomendó la ratificación de González de Valenzuela, el pasado jueves, le solicitó que atendiera la situación, ya que un escenario de incertidumbre con despidos no es recomendable para una institución de dicha naturaleza.

Para hoy se espera la ratificación en el Pleno Legislativo de la nueva directora de la Senadis, quien afirmó que lo que ha estado haciendo en sus primeros días es tratar de ordenar la secretaría.

"He reubicado el personal técnico que había sido sacado de las áreas puntuales de la Senadis y que son la clave para llevar los proyectos adelante", dijo González de Valenzuela.

Y es que la funcionaria es la cuarta que pasa por la dirección de la Senadis.

Antes estuvieron Rubiela Pitano, Oscar Sittón Ortega y Donahy Raquel Shaud.'



Está pendiente la realización de la segunda encuesta de discapacidad. La primera se realizó en 2006.



En los siete primeros meses del año, la Senadis entregó 1,046 subsidios. y 7,188 certificaciones de discapacidad.



La Secretaría de Discapacidad comenzó a operar el 10 de febrero de 2010, en el gobierno de Ricardo Martinelli.



Fonadis administra un fondo para financiar iniciativas que contribuyan a una integración social de las personas con discapacidad.

Esto, a juicio del diputado independiente Juan Diego Vásquez le da inestabilidad a una entidad que debe ser la estabilidad de un grupo de personas que no han sido tomadas en cuenta como son las que presentan discapacidad.

"Invisibilizados por el Estado. Aquí vamos a tener que medir acciones de ella, pero el Gobierno lo que ha hecho es una vergüenza en el tema de discapacidad", dijo Vásquez.

Certificación

Uno de los puntos en los que la nueva directora prometió trabajar es en la certificación de las personas con discapacidad en la que Panamá sacó mala nota hace cuatro años.

"Vamos a abrir la cooperación internacional. Necesitamos buscar experiencia de afuera, que nos ayude a llevar adelante y responder ante esta situación", dijo la directora de la Senadis.

Iris González de Valenzuela informó que ya se reunió con la sociedad civil, que es un pilar importante dentro de la Senadis.

"Hemos tenido acercamiento con ellos, donde esta gestión va a ser dentro del diálogo y la comunicación", enfatizó.

Sobre la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (Pendis), una deuda del Estado, ya que no es realizada desde hace 15 años, la funcionaria precisó que están a la espera que se realicen los Censos de Población y Vivienda que realiza el Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría General, para tener las bases y poder efectuarlo.

En ese entonces, se precisó que la prevalencia de la discapacidad en Panamá alcanzaba al 11.3% de la población, con más de 370 mil personas.

