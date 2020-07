Dolor de cabeza y cansancio, otras secuelas que deja en algunos jóvenes la COVID-19

Versión impresa

Más de medio año después de su irrupción en el panorama mundial, el coronavirus continúa desafiando el conocimiento científico. Todavía no hay un tratamiento específico para hacerle frente y las secuelas que puede dejarles a quienes se han contagiado son inciertas.

Algunos pacientes recuperados reportan diferentes dolencias días, semanas y hasta meses posteriores a haberle ganado la partida al enemigo microscópico.

Pero más allá de las complicaciones respiratorias constantemente expuestas, hay otro grupo de curados, algunos de ellos jóvenes, que presenta diferentes secuelas, entre ellas taquicardia, dolor de cabeza y muscular.

Julio Osorio, especialista en medicina interna y crítica, sigue de cerca el caso de un paciente que a consecuencia de la COVID-19 ahora padece de dolores de cabeza frecuentes.

"Tengo un paciente que ha quedado con dolor de cabeza recurrente, no todos los días, pero vamos a decir cada dos o tres días. Antes del coronavirus nunca lo tenía. Este paciente, que refiere cefalea después de eso (sufrir COVID-19), es una persona sana, joven y que tuvo una enfermedad leve", explicó Osorio.

El galeno, igualmente, comentó que hay recuperados que han quedado con dolores osteomusculares generalizados en el cuerpo (en la espalda, hombro, piernas) los cuales duran meses.

Consultado sobre si la edad y nivel de gravedad podrían influir en las dolencias posteriores, Osorio considera que no, a excepción de aquellos que sufrieron un estado crítico.

“Pienso que no influye. Pareciera ser una reacción muy particular de esos pacientes. Parece que no tiene que ver con la gravedad o la edad", añadió.

En relación con los que experimentaron un cuadro crítico, el médico precisó que en muchas situaciones requerirán de oxígeno en su diario vivir.

"Hay un pequeño grupo de pacientes que estuvieron intubados, que quedan con dificultad respiratoria permanentemente. Quedan con fibrosis pulmonar e incluso necesitan usar oxígeno intermitentemente, y otros la mayor parte del día. Ese es la peor (secuela) porque quedan inválidos pulmonares", aseguró el especialista.

Cansancio y dolor de garganta

Joselyn Barsallo tiene 28 años y en mayo se contagió de coronavirus, luego de que su pareja lo adquiriera primero. No desarrolló la enfermedad a un nivel severo, pero casi dos meses después percibe un cansancio persistentey dolor de garganta; además, de más dolor de cabeza del que padecía habitualmente.

Narra que duerme ocho horas, se alimenta saludable y hace ejercicios como medidas para reforzar su organismo en caso de volver a contagiarse, pero a pesar de ello se siente agotada gran parte del día. Ante esta situación, Barsallo espera que tales males desaparezcan con el transcurrir de los meses y el cuidado necesario.

Por otro lado, el neumólogo Johnny Galina es del pensar que todavía es muy temprano para saber con claridad cuáles serán las secuelas puntuales que el coronavirus podría dejar en los recuperados.

Advertencia a los jóvenes

El médico ecuatoriano Fernando Mármol hizo un llamado a los jóvenes para que no se confíen. El galeno experimenta hipertensión y dolor torácico tras superar la enfermedad.

"Tengo 28 años, no fumo, no bebo alcohol y frecuentemente hacía natación. Post COVID estoy con hipertensión, taquicárdico, con dolor torácico y disnea de moderados esfuerzos. Solo puedo decir, no se confíen solo por la edad", puntualizó.

