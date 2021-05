Efectos secundarios por vacunación contra la covid-19 son mínimos en Panamá; dos casos severos se estudian

El doctor Eduardo Ortega-Barría, secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), recalcó que los efectos secundarios producto de la vacunación contra la covid-19 han sido mínimos en Panamá.

"Hay muy pocos casos de efectos secundarios. Hay uno o dos casos de efectos más severos que están siendo estudiados, pero la gran mayoría de las personas vacunadas en Panamá han evolucionado adecuadamente", dijo el galeno a SerTv Noticias.

Por otra parte, el infectólogo explicó que la vacunación varía entre un recuperado de covid-19 y una persona que ha adquirido la enfermedad tras recibir la primera dosis del inmunizador.

"Aquellas personas que les da covid-19 después de la primera dosis necesitan completar su esquema de vacunación con las dos dosis. Ahí la historia es diferente. A los recuperados (que se contagiaron antes de recibir la vacuna) sí les hemos recomendado una dosis. Ahorras dosis para vacunar a más personas y evitas efectos secundarios", precisó.

Ortega-Barría agregó que Panamá es uno de los países de la región con mejor desarrollo de la estrategia de vacunación y el cual ha asegurado dosis para el 100% de su población y un poquito más.

"Creemos que en julio, agosto y septiembre, cuando tengamos un gran número de vacunas llegando al país, podremos acelerar la estrategia de vacunación", añadió.

El experto reiteró que próximamente esperan aprobar la vacunación en menores de edad, desde los 12 a 15 años.

En cuanto a las secuelas que deja la covid-19, el médico puntualizó que es una nueva enfermedad crónica que requerirá de la atención de varios especialistas.

"La Caja de Seguro Social ya tiene estos números y ha creado clínicas de covid-19 para dar seguimiento a las personas con secuelas, que serán de varios tipos. Es una nueva enfermedad crónica que requerirá de atención multidisciplinaria. De 10-15% de los enfermos desarrollan secuelas", apuntó.

Buen punto, se marcará como completamente vacunado. Hoy algunos países están contado la infección previa como vacunado; al menos por un tiempo. Pero estandarizar y ser consistentes es importante; si no no hay credibilidad en la recomendación de salud.— Eduardo Ortega-Barria (@EOrtegaBarria) May 23, 2021