El amor de una hija a quien la vida premió con una beca

Nequelda Guerra González agarra las manos de su madre, mientras trata de contener las lágrimas.

Su voz se quiebra y sus ojos se ponen brillosos. Cada palabra que brota de sus labios cuesta una vida. Por eso hace un alto, respira profundo y dice con el pecho hinchado de orgullo que su madre es su mayor inspiración.

Un profundo abrazo entra en escena y un te amo salen de los labios de las dos personas que están sentadas al frente de la cámara. Imposible contener la emoción ante gigantesca imagen de amor.

Es en este momento que toma fuerza la frase: "el abrazo de madre e hijo es el más puro y profundo que existe".

Para Nequelda la familia lo es todo en su vida, por esa razón fue que no dudó en tomar una decisión que le cambiaría sus planes, pero no el sueño de triunfar con sus estudios.

Bajado el telón del undécimo grado y nuevamente con excelentes calificaciones en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, la adolescente de 17 años se acercó a su madre para comunicarle que no era necesario continuar estudiando en una escuela privada.

Nequelda sabía que sus padres querían lo mejor para ella. Deseaban con todas sus fuerzas que siguiera estudiando en el centro educativo que le abrió las puertas desde el tercer grado. Un lugar en el que cultivó grandes amigos y donde se graduó con el segundo puesto de honor de su promoción en noveno grado.

Sin embargo, a pesar todos estos inolvidables momentos, Nequelda estaba segura del paso que quería dar, impulsada por el amor a su familia, porque era consciente de la difícil situación económica que se respiraba en su hogar, ocasionada por la pandemia de la covid-19.

"Mi papá se quedó sin trabajo. Mi mamá sí siguió trabajando en la Universidad Tecnológica, gracias a Dios", dijo Nequelda, quien no dejaba de agarrar las manos de su madre del mismo nombre.

"Yo vi a mi mamá y a mi padrastro frustrados, porque no sabían qué hacer. Yo también tengo un hermanito, pensaba en él, no quería que se viera muy afectado por la situación", agregó.

Aunque sabía que no iba a tener la última palabra en esta decisión, Nequelda daba este paso en agradecimiento a los grandes sacrificios que ha hecho su madre desde que le dio la vida.

"Las buenas notas y los logros que he conseguido en mis estudios son la forma de premiar el esfuerzo que hace todos los días mi madre, quien se levanta todos los días a trabajar desde las 5 de la mañana", expresó con voz entrecortada.

Otra vez ese sentimiento de admiración que siente por su madre se hizo presente. Sus ojos volvieron a brillar al recordar que su madre tuvo que hacer muchos sacrificios cuando salió embarazada de ella a los 19 años de edad.

"Siempre he dicho que yo fui una barrera para ella, porque mi madre iba súper bien en la escuela. A los 19 años debió ser muy difícil para ella, un niño criando a otro niño. Por eso haciendo mi mayor esfuerzo en los estudios, creo que es la mejor manera de agradecerle todo lo que ha hecho por mí", precisó.

El premio a una hija ejemplar

Y así fue como Nequelda inició un nuevo camino en sus estudios en el Instituto América, a través de las clases virtuales.

"Dios me cambió los planes, pero yo siempre mantuve mi meta que era tener un buen promedio para, si en algún momento se me daba la oportunidad, ganar una beca, y se me dio, gracias a Dios", aseveró con alegría.

A inicios de este año 2022, Nequelda y su madre recibieron la noticia por parte de la secretaria general de Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Ileana Molo, que era una de las seleccionadas para cursar sus estudios universitarios en el exterior.

"Jamás pensé que iba a sentir esta emoción. Siento que fue una bendición de Dios, en ese momento cuando recibí la noticia de la beca abracé a mi mamá, lloré bastante. Cuando se fue la gente del Ifarhu quedé gritando por toda la casa, porque no me lo podía creer", comentó Nequelda, quien ocupó el segundo puesto de honor del duodécimo grado en el Instituto América.

Dedicatoria especial

En este mar de felicidad en el que nadaba Nequelda, no pudo dejar de pensar en su abuela, la que hoy protege cada uno de sus pasos desde el cielo.

"Mi abuela fue ese pilar que me impulsó a estudiar bastante, porque ella siempre me quiso ver como una gran profesional y como una gran mujer, por eso la tengo presente en todos mis planes", destacó.

Emocionada por el nuevo reto que tendrá ahora su vida, confesó que desea estudiar en el extranjero Ciencias Químicas, ser de las mujeres que lideran el tema de género y mujeres en las carreras STEM de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés: Science, Technology, Engineering y Mathematics).

Por último, tuvo consejos para los jóvenes, a los que pidió que nunca paren de luchar por sus sueños, a pesar de los obstáculos que se puedan presentar en el camino.

"Siempre digo que con la ayuda de Dios se pueden vencer todos los obstáculos", concluyó.

Transformando vidas

El Ifarhu ha realizado durante tres años consecutivos el programa Transformando Vidas, que consiste en otorgar becas internacionales completas a estudiantes de puestos de honor de todo el país.

Para los egresados de la promoción 2021, la entidad abrió una convocatoria que incluyó 14 áreas específicas para realizar estudios universitarios en Estados Unidos, Canadá, España, Costa Rica y Brasil. Para ello los estudiantes que ocuparon los dos primeros puestos de colegios oficiales y particulares debieron enviar un video o ensayo explicando las razones por las cuales debían ser acreedores a este beneficio.

Fueron más de 350 estudiantes de todo el país que aplicaron para cursar estudios de Ciencias Químicas, Ingeniería Eléctrica, Ciencias Biológicas, Economía, Ingeniería de la Ciencia e Informática, que incluye sistema, software, redes y demás derivados. Además de Veterinaria, Hidrocarburo, Biomédica, Arte, Producción de los Alimentos y Ciencias Ambientales, a desarrollarse en los países antes mencionados.

Tras efectuar un análisis de los más de 350 videos y ensayos enviados, la comisión evaluadora procedió a la preselección de 100 estudiantes, a quienes se les efectuó entrevistas y posteriormente se seleccionó a los 42 beneficiados. A estos estudiantes se les dio la noticia durante sus graduaciones, residencias y hasta en canchas deportivas.

Las becas otorgadas por el Ifarhu comprenden costos de colegiatura, hospedaje, pasaje aéreo, alimentación y un año de inglés en aquellas universidades localizadas en países donde este sea el idioma oficial.

