El papa anula su agenda hasta el lunes tras ser hospitalizado por una bronquitis

El papa Francisco ha anulado su participación en los actos que iba a presidir hasta el próximo lunes tras ser hospitalizado este viernes a causa de una bronquitis, según ha confirmado la Santa Sede en un comunicado.



En concreto, Francisco no participará en la audiencia jubilar que estaba prevista para mañana sábado ni tampoco presidirá la misa del Jubileo de los artistas y del mundo de la cultura del domingo, que lo estará por el cardenal portugués José Tolentino de Mondoça.



El papa tampoco podrá encontrarse con los artistas invitados a este acto ni visitar el lunes 17 de febrero los míticos estudios cinematográficos romanos de Cinecittà "por su imposibilidad de participar".



El pontífice argentino, de 88 años, volvió este viernes a ser ingresado en el Policlínco Gemelli de Roma por una bronquitis que no le da tregua cada invierno y que en los últimos días le había imposibilitado leer algunos discursos.



"Esta mañana , al final de las audiencias, el Papa Francisco fue ingresado en el Policlínico Agostino Gemelli para realizar algunos exámenes diagnósticos necesarios y continuar el tratamiento en ambiente hospitalario de la bronquitis todavía en curso", fue el escueto comunicado del Vaticano, que no especificó el tiempo que deberá estar el papa en el hospital.



Desde principios de febrero el papa explicó que sufría un "fuerte resfriado", como él mismo dijo en la audiencia general del miércoles 5 de febrero y en los días sucesivos mantuvo sus audiencias pero en su residencia, la Casa Santa Marta, para no trasladarse al palacio pontificio "debido a una bronquitis", informó la Santa Sede.



Esta es la cuarta vez que el papa tiene que ser hospitalizado en el Gemelli.



En el pasado, el pontífice argentino ha sufrido problemas de gripe y respiratorios que incluso le obligaron a estar ingresado tres días en marzo de 2023, y en noviembre de 2023 estos problemas respiratorios le llevaron a cancelar su viaje a Dubái por la COP28.



A finales de febrero de 2024 acudió además a la sede del Gemelli en la Isla Tiberina para realizarse una tomografía computarizada de control de los pulmones.



En junio de 2023, el pontífice argentino tuvo que ser de nuevo ingresado para una operación por una hernia abdominal en la que se le retiraron algunas adherencias y se le colocó una malla en la pared del abdomen y estuvo nueve días en el hospital.



Mientras que en julio de 2021, fue hospitalizado durante diez días para operarle de una estenosis diverticular sintomática del colon.



El papa en pasado ha sufrido dolores debido a la inflamación del nervio ciático y sufrió especialmente entre finales de 2020 y principios de 2021, lo que también obligó a cancelar algunos actos.



En 2019, el Papa Francisco se sometió a una cirugía de cataratas y la operación tuvo lugar en la Clínica Pio XI de Roma y fue el mismo pontífice quien lo comunicó a algunos reclusos durante una visita a la cárcel Regina Coeli de Roma.



Padece desde hace varios años un problema en la rodilla que le obliga a utilizar un bastón y una silla de ruedas para desplazarse, pero nunca ha querido operarse ya que asegura que tiene problemas con la anestesia general.