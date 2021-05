Esterilización femenina. ¿Qué pasa si me arrepiento después?

Versión impresa

Cuando *Nereida Martínez se sometió a un procedimiento de esterilización, a los 24 años, estaba convencida de que con dos hijos, una niña y un niño, era suficiente.

Diez años después su situación cambió. Nereida desea volver a ser madre y recuerda a otras mujeres que antes de tomar esta decisión, en muchos casos irreversible, se deben considerar varios aspectos.

"Pienso que los médicos deben informar más a las mujeres antes de operarlas. Tantos métodos que existen y no se toman el tiempo de explicarnos. Cuando somos jóvenes no pensamos bien las cosas y luego viene el arrepentimiento. En mi caso me casé de nuevo y quisiera tener otro hijo con mi actual pareja, que no tiene hijos", dijo Martínez.

José Guillermo Chong, médico ginecólogo y obstetra, está familiarizado con el tema. El galeno explica que las técnicas de esterilización, como la salpingectomía, son en su mayoría irreversibles.

"Generalmente la salpingectomía es irreversible. ¿Qué pasa si la mujer se arrepiente? En el pasado se intentaba recuperar la canalización de los oviductos, pero es un procedimiento con alta tasa de fallo. Si se arrepiente la opción para la paciente o la pareja es una fertilización asistida", comentó.

El especialista recalcó que es clave que la mujer tenga pleno conocimiento y determinación sobre la decisión que tomará debido a que la fecundación in vitro es costosa y no está al alcance de todos. En Panamá, el costo de una fecundación asistida parte desde los 5 mil dólares.

"Hay que considerar que el porcentaje de arrepentimiento (tras una salpingectomía) antes de los 30 años es altísimo. El porcentaje de arrepentimiento está en torno al 80%. Si se opera a los 20, no sabe si a los 30 quiere volver a embarazarse o ha cambiado de pareja, entonces tomó una decisión irreversible. Ahora tendrá que invertir en una fertilización asistida", mencionó.

Chong agregó que muchas mujeres tienen la falsa idea de que si se someten a este procedimiento, en el futuro podrán "pegárselas" de nuevo, lo que no es tan fácil y económico.

Según el ginecólogo, tomar la decisión de forma rápida y no pensada puede ser contraproducente desde el punto de vista del arrepentimiento. Resaltó que hay una gran cantidad de métodos reversibles por los que optar antes de la esterilización permanente.

La salpingectomía, el corte de las trompas de Falopio para interrumpir la comunicación entre óvulo y espermatozoide y evitar el embarazo, se realiza en el sector público a mujeres desde los 23 años y con dos hijos.

Chong precisó que en algunos casos, como cuando la salud de la mujer está en peligro y hay otros riesgos de enfermedades, la intervención se practica antes de esa edad por recomendación médica.

En cuanto al sector privado, Chong dijo que la paciente plenamente decidida e informada por su doctor puede optar por operarse antes de ese corte de edad.

A nivel privado, el costo de este procedimiento parte desde los 1,500 dólares. Chong destacó que en el Hospital Cuatro Altos de Colón, donde labora, hay un programa a partir de 700 dólares, creado para paliar los efectos de la pandemia (por suspensión de cirugías electivas).

Por otro lado, el obstetra se refirió a la iniciativa legislativa que busca que las mujeres puedan acceder a un procedimiento de esterilización desde los 18 años, al igual que los hombres.

"Se está proponiendo bajar la edad a los 18 años, pero yo propondría que les suban la edad a los varones y así hay igualdad. Si quieren igualdad, subiría la edad a los varones a 24 años y no habría discriminación por género", expuso.

Aspectos psicológicos

La psicóloga Adnelia Sánchez destaca que cuando una mujer decide esterilizarse es porque ya ha consultado consigo misma acerca de sus prioridades y autorrealización.

Puntualiza que la mujer actual es más independiente y tiene una participación más activa en la sociedad, lo que podría influir en esta elección.

"Es un derecho único que tiene la mujer a decidir en su cuerpo y estadía social, siempre y cuando esté en su sano juicio y su decisión sea de equilibrio personal y social", manifestó Sánchez.

No obstante, Sánchez recuerda que el sentimiento de arrepentimiento está latente y puede traer una disonancia cognitiva, que puede llegar a afectar la salud mental.

"Se puede desencadenar una leve incomodidad y frustración, acompañada de tristeza e incertidumbre. Hay que tener claro que si no se atiende a tiempo (el arrepentimiento), puede afectar gravemente la salud mental de la mujer. Siempre se recomienda consultar con un profesional de la salud que oriente en cuanto a la edad y toma de decisión para que luego no se vea afectada la reproducción de la mujer", planteó Sánchez.

*Se cambió el nombre de la primera fuente para preservar su privacidad

