Expertos advierten que se avecina un panorama nada esperanzador para Panamá, tras aumento de casos de COVID-19

El constante aumento de casos de coronavirus tiene en alerta a los profesionales de la salud, que vaticinan un panorama nada esperanzador para Panamá.

Versión impresa

Ayer, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que se reportaron 2,960 positivos nuevos de coronavirus, la cifra más alta hasta lo que va de la pandemia.

Javier Nieto, exintegrante del antiguo comité asesor contra la COVID-19, pidió cautela a la población debido a la crítica situación que se vive en estos momentos.

"Es evidente que la capacidad de trazabilidad ha sido superada. Panorama que se avecina nada esperanzador. No se la juegue, no se exponga. Mantenga su burbuja familiar. Use careta y mascarilla si necesita salir. Proteja a los suyos", aconsejó el médico.

Nieto, en tanto, considera que las medidas sanitarias establecidas con respecto a la movilidad son sensatas.

Por su parte, el epidemiólogo Arturo Rebollón se pregunta cómo Panamá llegó casi a los 3 mil casos diarios y advierte que podría ser el inicio para otros miles de reportes de la COVID-19.

"¿Pero cómo llegamos a casi 3 mil casos diarios? Nuestra base eran 600-800 casos diarios, eso es una catapulta para tener miles de casos", señaló.

Para Rebollón caminar hacia los 3 mil casos es una locura que debe atacarse con medidas fuertes.

VEA TAMBIÉN: ¿Quiénes podrán movilizarse en Panamá durante la cuarentena total de Navidad y Año Nuevo?

"La curva va en la dirección incorrecta. Hablar de 2 mil casos era una locura y hoy estamos a un paso de los 3 mil. Locura es lo que tenemos que hacer para controlar el virus en las comunidades", consideró.