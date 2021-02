Expertos registran leve subducción en el oriente caribeño de Panamá: ¿Qué implica este proceso?

La región oriental de Panamá, en el lado del Caribe, presenta un naciente proceso de subducción, según han podido registrar los expertos.

Arkin Tapia, del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, explicó que en los últimos años se ha visto este proceso hacia la región de la comarca Guna Yala.

"Como la dinámica de la Tierra es algo sorprendente, desde hace años se ha evidenciado procesos de subducción incipiente hacia el Caribe de Panamá, en la Comarca de Guna Yala. Todavía causa un poquito de revuelo hablar de subducción en la región oriental hacia el Caribe, porque es un tema un poquito delicado", comentó Tapia.

El geólogo destacó que a pesar de que la subducción es bastante “joven” en esta área, hay registros que indican que este proceso efectivamente se está dando.

La subducción es la penetración de una placa tectónica de origen oceánico por debajo de una placa continental. Ambas placas tienen propiedades diferentes que permiten tal desplazamiento.

De acuerdo con Tapia, la subducción no es mala, porque la Tierra necesita liberar energía.

"La subducción es buena. No hay que tener temor, se da en todos los países del Pacífico Sur. La Tierra en el proceso de creación también necesita procesos de destrucción de placas, NO destrucción de comunidades. En el proceso de creación de placas, como se construye en un lado, se destruye en otro, para que no haya cambios drásticos en la superficie de la tierra", detalló.

En este proceso, agregó Tapia, se generan sismos en las costas, pero también levantamiento de nuevos suelos, que pueden ser fértiles. Además, mencionó que si genera vulcanismo, se podría aprovechar para la producción de energía.

Por otro lado, el profesor precisó que en general la subducción en Panamá ha ido cesando con el tiempo. No hay en Darién, Panamá Centro, ni parte de Azuero, pero sí un desde el sur de Veraguas hasta la frontera con Costa Rica.

"Tal vez por esta causa tenemos un leve vulcanismo en la Yeguada y uno mucho más marcado en el Barú", puntualizó.