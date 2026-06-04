Fallece el exfiscal Carlos Herrera Morán

El abogado Carlos Herrera Morán, ampliamente reconocido por su trayectoria en el ámbito jurídico panameño, falleció este jueves 4 de junio, según confirmó el Colegio Nacional de Abogados (CNA).

Una huella de servicio y docencia

El CNA recordó con aprecio la trayectoria de Herrera Morán, quien en vida formó parte de diversas juntas directivas de la organización y presidió importantes comisiones de trabajo, dejando una valiosa huella de servicio y compromiso con la profesión jurídica en el país.

A lo largo de su carrera, Herrera Morán se destacó en múltiples facetas: Exfiscal auxiliar del Ministerio Público, profesor universitario dedicado a la formación de nuevas generaciones de juristas y defensor de los derechos humanos y antiguo dirigente estudiantil.

El gremio abogadil informó que en los próximos días se darán a conocer los detalles relacionados con las honras fúnebres y el sepelio para que colegas y familiares puedan rendirle el último adiós.