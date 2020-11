La Flor del Espíritu Santo: secretos y cuidados para cultivarla con éxito en nuestro jardín

Versión impresa

Una flor encantadora, mística y de nuestros climas exclusivo, como lo dijo Tomás Martín Feuillet en su célebre poema, exalta el orgullo nacional. Se trata de la Flor del Espíritu Santo, uno de los elementos representativos de Panamá.

Esta orquídea engalana los jardines más privilegiados del pequeño Istmo, sin embargo, no todos tienen la dicha de tenerla o fallan en el intento.

Abiel Gutiérrez es ingeniero agrónomo y ha cultivado por 12 años la Flor del Espíritu Santo. El también miembro del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (Idiap) compartió con Panamá América algunos consejos para sembrar con éxito esta planta.

¿Qué cuidados se deben tener con la Flor del Espíritu Santo?

Deben tener cuidado en su siembra. La Flor del Espíritu Santo es una orquídea epífita, que también vive arriba de los árboles, aunque la mayor parte se cultiva en el suelo, lo que implica vigilar la cantidad de humedad que debe tener la planta para que no sea afectada por hongos en su sistema radicular.

¿La planta se puede colocar en cualquier zona del jardín?

Lo ideal es ponerla en un lugar fresco y mirar que no se le seque el sustrato porque requiere de un grado de humedad. Recomiendo sembrarla en un envase que tenga un espacio, puede ser de 12 pulgadas de largo, para que tenga una buena profundidad y se le pueda echar buen sustrato, con materiales de vegetales. También hay que cuidar que el Ph del agua sea neutro, sin mucho cloro y supervisar algunos áfidos (insectos) que las atacan por debajo de las hojas.

¿Qué tipo de sustrato recomienda?

A ella le gusta mucho el arbusto de mango, nance, calabaza. Son sustratos en los que le gusta enraizarse bien. Antes de usarlo, hay que comprobar que sea un sustrato fitosanitariamente bien manejado. Debe aplicarse algún fungicida para controlar las enfermedades que venga en el sustrato.

¿Se adapta la Flor del Espíritu Santo mejor a un clima en especial?

Es una planta del trópico, prefiere un clima húmedo. Se adapta y desarrolla mejor a una altura de 500 a 700 metros sobre el nivel del mar. Eso no quiere decir que no se puede cultivar bien en otras zonas.

Mencionó que también puede crecer arriba de los árboles, implica esto algún peligro para la planta base

Esta orquídea está sobre los árboles, principalmente de cedros y mangos. Muchos confunden las epífitas con plantas parásitas, que se alimentan del árbol, pero no, solo lo usa como sostén, no va a tomar sus sustancias nutritivas.

Hay personas que se quejan porque nunca les florece. ¿Qué pasa en estos casos?

Cuando adquieren la planta debe tener un bulbo de 15 centímetros de largo, no debe ser tan pequeño porque demorará mucho en florecer. Hay momentos en que la planta puede demorar hasta un año a un año y medio sin florecer porque no está en las mejores condiciones: no tiene la nutrición necesaria o no tiene el clima ideal, todo va a depender de la condiciones de suelo y clima donde se encuentre.

¿Cuántas veces florece al año e influye si la planta es hembra o macho?

No hemos visto diferencia entre los sexos, es hermafrodita y es una planta que tiene tendencia a siempre florecer. Principalmente florece una vez al año, pero cuando tiene varios rizomas a veces lo puede hacer varias veces. Su floración es de julio a octubre.



¿La Flor del Espíritu Santo tiene alguna zona preferida en el país?

En Panamá está distribuida a lo largo y ancho de todas las provincias, haciendo más énfasis en provincias centrales: Herrera, Los Santos y el Valle de Antón (Coclé), porque culturalmente la cultivan más y la cuidan más.

¿Cómo está el estatus de esta planta en Panamá?

Panamá tiene leyes de protección, también forma parte de convenios internacionales, que la salvaguardan de la venta ilegal, porque sí nos hemos dado cuenta de que se ha llegado a vender ilegalmente.

¿Qué mensaje da en torno a valorar y proteger esta planta?

Mi recomendación es que Panamá debe tener sitios, parques donde se puedan proteger los recursos fitogenéticos del país. Tenemos que comenzar a hacer leyes donde se puedan conservar porque muchas especies amenazadas por el cambio climático van a desaparecer.