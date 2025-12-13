Fronterizo muere en accidente de tránsito; lo atropellaron mientras cambiaba una llanta

El Sargento Segundo Post Mortem, Moisés A. Castillo, miembro del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), falleció la madrugada de este sábado en un accidente de tránsito en la entrada de Panamá Pacífico (Howard), en Panamá Oeste.

Según los informes preliminares, la víctima se dirigía a cumplir con sus labores profesionales.

Testigos dijeron que Castillo se encontraba cambiando un neumático cuando fue impactado por otro vehículo, en la importante vía.

A causa de este accidente se generó un alto tráfico en dirección a la Ciudad de Panamá, mientras se esperaba el levantamiento del cadáver.

Además, otro auto se accidentó, saliéndose de la vía al intentar esquivar los carros ya involucrados en incidente mortal.

El Ministerio Público se presentó al lugar para realizar las diligencias y determinar las causas del accidente.

"Con profundo pesar, el Servicio Nacional de Fronteras informa al país sobre el fallecimiento del Sargento Segundo Post Mortem, Moisés A. Castillo, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en horas de la madrugada, en la entrada de Panamá Pacífico (Howard)", expresó el Senafront en su comunicado de prensa.

Además, envió las condolencias a familiares de la víctima.