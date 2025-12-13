Panamá
MICI avanza con la segunda etapa de revisión de comités técnicos de alimentos sensitivos
- Panamá América
- /
- nacion.pa@epasa.com
- /
- @PanamaAmerica
Más de 50 organizaciones de los sectores lácteo, cárnico, granos, así como frutas y hortalizas frescas, han participado en jornadas técnicas intensivas.
Noticias Relacionadas
-
Levy confirma encuentro con Planells y le recrimina actitud tras tuit de embajador: ¿Por qué quitas los comentarios?
-
El caso Planells, expresidente de La Prensa, afectaría la imagen internacional de Panamá y amerita investigación
-
Planells le echa la culpa de su caída en desgracia a Sola, mete en el baile a La Prensa, pero evade los KaramañitesLeaks
-
Embajador Kevin Cabrera critica premio anticorrupción otorgado a Annette Planells: 'Se coronó a una extorsionadora'
La segunda fase de revisión de los comités técnicos de alimentos sensitivos, orientada a modernizar los reglamentos técnicos y garantizar la calidad y seguridad de los productos alimentarios en el país, sigue avanzando.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias, desde septiembre de este año, más de 50 organizaciones de los sectores lácteo, cárnico, granos y cereales, así como frutas y hortalizas frescas, han participado en jornadas técnicas intensivas.
Este trabajo se desarrolla bajo consenso y en cumplimiento de estándares internacionales como el Codex Alimentarius y los compromisos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Con el respaldo de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI), los avances reflejan el compromiso del sector productivo e industrial en fortalecer la competitividad y la seguridad alimentaria nacional.
El MICI recalcó que la siguiente etapa consistirá en someter los documentos a consulta pública nacional e internacional, consolidando así un proceso regulatorio clave para el país.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.