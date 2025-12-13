/ / / /

Panamá

MICI avanza con la segunda etapa de revisión de comités técnicos de alimentos sensitivos

Más de 50 organizaciones de los sectores lácteo, cárnico, granos, así como frutas y hortalizas frescas, han participado en jornadas técnicas intensivas.

La siguiente etapa consistirá en someter los documentos a consulta pública nacional. Foto: Cortesía

La segunda fase de revisión de los comités técnicos de alimentos sensitivos, orientada a modernizar los reglamentos técnicos y garantizar la calidad y seguridad de los productos alimentarios en el país, sigue avanzando.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias, desde septiembre de este año, más de 50 organizaciones de los sectores lácteo, cárnico, granos y cereales, así como frutas y hortalizas frescas, han participado en jornadas técnicas intensivas.

Este trabajo se desarrolla bajo consenso y en cumplimiento de estándares internacionales como el Codex Alimentarius y los compromisos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Con el respaldo de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI), los avances reflejan el compromiso del sector productivo e industrial en fortalecer la competitividad y la seguridad alimentaria nacional.

El MICI recalcó que la siguiente etapa consistirá en someter los documentos a consulta pública nacional e internacional, consolidando así un proceso regulatorio clave para el país.

