Chéry a Planells: 'El título que ya nadie podrá quitarte es el de campeona de la extorsión'

El periodista y excandidato político Jean Marcel Chéry lanzó fuertes críticas a la expresidenta del diario La Prensa, Annette Planells, quien a su criterio creó una figura como luchadora contra la corrupción a costa de su manejo en los medios.

De acuerdo con Chéry esa trayectoria de lucha contra la corrupción está sostenida solamente por la abrumadora exposición mediática que le permitieron sus relaciones con los medios de comunicación.

"Si te quitan tus relaciones con gente clave en los medios, no tienes nada", expuso.

Además el comunicador subrayó que "esa falsa trayectoria de paladín contra la corrupción (utilizando a Movin, Claramente, Foco, La Prensa y Mi Diario) terminó mal, porque no hay crimen perfecto".

Para Chéry el embajador Kevin Marino Cabrera hace bien en trabajar para retirarte el premio de “Campeona contra la Corrupción”, mal otorgado por la administración Biden.

"El título que ya nadie podrá quitarte es el de 'Campeona de la Extorsión'", comentó.

Por otro lado, Chéry expuso que las pretensiones de Planells no se quedaron solo a nivel informativo, sino que habrían escalado a nivel judicial.

"Y como todo delincuente convencido de que el crimen paga, ustedes fueron por más. El siguiente nivel de sus actividades criminales fue manipular la justicia y hasta intentar decidir el rumbo de las elecciones", destacó.

En este sentido añadió que "lograron aceitar una sofisticada maquinita de hacer dinero con la estructura de extorsión que ustedes crearon, que era un secreto a voces pero que hasta hace poco nadie se atrevía a denunciar. Pero como no hay mal que el tiempo no saque a la luz, su red de extorsión ya está siendo desmantelada".

Experiencia

En una parte de su descargo, Chéry narró que él mismo fue uno de los afectados. En su caso le ocurrió cuando denunció un caso de corrupción.

Según el periodista, los denunciados pagaron para que se le bajara el perfil a la información y los cañones se enfilaran hacia él.

"Poco a poco ustedes fueron perfeccionando su estructura de extorsión usando sus plataformas mediáticas, al punto de que altos funcionarios, políticos (muchos de estos vinculados con corrupción, narcotráfico y lavado de dinero), fiscales, jueces y hasta magistrados les tenían miedo y cedían a sus repugnantes solicitudes. Y, en medio de ellos, también hubo gente decente que se rindió ante sus chantajes para evitar daño reputacional", señaló a través de la red social X.





