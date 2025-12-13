Salas es electo presidente del Partido Popular; Caicedo promete elevar la credibilidad desde la vicepresidencia

El Partido Popular eligió este sábado a Cirilo Salas como su nuevo presidente, tras recibir el respaldo de 380 votos durante el Congreso Nacional de este colectivo.

Salas destacó los 65 años de la organización en Panamá, la cual dijo que ha dado su cuota en el adecentamiento y la democratización del país.

"No se puede pertenecer a una organización tan noble como la democracia cristiana, hoy Partido Popular, y quererlo socavar y destruir desde adentro", expuso en su discurso triunfal.

Salas también aboga por fortalecer el tema democrático y la creencia en los partidos políticos porque son hijos del pueblo y conocen de sacrificios.

Igualmente recalcó que "las trabas" que hubo para realizar la convención de este sábado, que lo llevó al triunfo.

Por otro lado, José Caicedo fue escogido vicepresidente electo del Partido Popular, tras el proceso interno de hoy.

"Agradecido con los delegados del partido por darnos la confianza a la nueva directiva, que realmente vamos a trabajar por el bienestar el partido y tener una estructura favorable para 2029", comentó.

Caicedo dijo que trabajarán en la renovación del colectivo y elevar la credibilidad. Hizo un llamado a los jóvenes a sumarse al proyecto.

Uno de los primeros propósitos es elevar la membresía, así como conocer las carencias que vive el panameño.

