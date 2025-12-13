Contra el tiempo para la organización de feria 2026 de La Chorrera

Menos de dos meses tendrá el nuevo patronato de la Feria de La Chorrera para organizar el evento ferial de 2026, el cual deberá ser inaugurado, según el calendario oficial de ferias dado a conocer por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el 21 de enero.

La Comisión Nacional de Ferias (CONAFER) reveló a inicios de diciembre la lista de nuevos patronos y la junta directiva, tras un proceso de selección iniciado en octubre de este año.

Cristóbal Fu Guerrero, electo como nuevo presidente del patronato, admitió que se trata de “una dura tarea”.

“Realmente estamos contra el tiempo”, reiteró el también abogado Cristóbal Fu, al indicar que ya se trabaja en la conformación de las comisiones de trabajo, que deberán materializar y dinamizar el evento.

Son 13 las organizaciones del sector gubernamental, agrupaciones culturales, agrícolas e instituciones del gobierno las que conforman el patronato.

Pese al corto plazo de preparación, el nuevo presidente del patronato auguró que el evento de 2026 tendrá un “rotundo éxito”.

Dijo además que, a través de un sitio web, se dará a conocer toda la información financiera previa y posterior al evento, que debe iniciarse el 21 de enero y terminar el 1 de febrero.