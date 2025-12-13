Encuentran un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Colón

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado a últimas horas de la tarde de este sábado 13 de diciembre en el corregimiento de Buena Vista, área de la Transístmica de la provincia de Colón.

El hallazgo se dio en la comunidad conocida como Las Praderas de Buena Vista, a orillas de un río.

Los primeros indicios señalan que pese a que presentaba un estado de descomposición se observaron rastros de disparos en la anatomía.

En el lugar se señaló que esta persona podría ser Ángel Leonel Castillo, quien estaba desaparecido y era buscado, pero no se había podido dar con su paradero.

Para esa fecha, se conoció que se escucharon disparos, pero nadie fue a ver lo que pasaba hasta que se dio con este macabro hallazgo.

El cuerpo fue trasladado hacia la morgue judicial en la ciudad de Colón, para prepararlos en los días posteriores para la necropsia de rigor que se hace para estos casos de violencia.

Se inicia la investigación por el hallazgo de este cuerpo. En lo que va de este año más de 100 personas han perdido la vida a manos de la violencia.