Tiene su barra

Coincido con varios la “Dikisima” sería “La Fruta” en el “Parking de Yen Video”. Yo estaba pensando que el “mijito” ya se estaba pasando de “migajero” porque solo se la pasaba hablando de eso, aunque parece que ya se resignó porque él cree que ya tienen a los 10 participantes para el “reality” y creo que tiene razón. Además, es verdad que la gente está pidiendo su participación.

¡Ay padre!

¡Esto le queda de experiencia! La “Boom” tiene que conectar más la lengua con el cerebro porque lo que dijo sobre Drake dio pie a muchas especulaciones y a nivel mundial. Ahora, se retracta y dice que no era nada ilegal, sin embargo, por ella el otro estuvo sometido al escarnio público. ¡Qué locura! “Ya no se puede llorar sobre la leche derramada”. Ya sabe para la próxima.

Hay niveles...

Yo no comulgo con muchas de las opiniones o prácticas que promueve Dori Eleta, no obstante, tengo criterio propio tanto para decir lo malo como lo bueno. Me parece que la “mijita” ha llegado muy lejos con su programa como mentora “fitness” porque no cualquiera puede poner en su hoja de vida que fue o es “coach” de Georgina Rodríguez.

