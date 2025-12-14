Panamá felicita a Kast por su triunfo en Chile y augura que 'alcance' sus objetivos

El Gobierno de Panamá felicitó este domingo al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales realizadas en Chile y le auguró que "alcance los objetivos trazados, en beneficio del bienestar, la estabilidad y el desarrollo del pueblo chileno".



"El Gobierno Nacional felicita al nuevo Presidente de la República de Chile, Su Excelencia José Antonio Kast, por su victoria en las elecciones generales celebradas en ese país", señala un comunicado de la Cancillería de Panamá.



De igual modo, el Gobierno de José Raúl Mulino expresó "su reconocimiento al pueblo chileno por su ejemplar comportamiento cívico y democrático durante el proceso electoral, reflejo de la fortaleza de sus instituciones y de su compromiso con los valores democráticos".



Asimismo, "augura que el gobierno que encabezará el Presidente Kast alcance los objetivos trazados, en beneficio del bienestar, la estabilidad y el desarrollo del pueblo chileno, y reitera su voluntad de continuar fortaleciendo los históricos lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo entre ambos países", concluye.



Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.



Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Boric, de 51 años.



El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.



Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, Kast ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.