Realizan desfile navideño ‘City of Stars’

El Desfile de Navidad City Of Stars se realizó ayer, domingo, en la Calle 50, y estuvo encabezado por el alcalde de la capital Mayer Mizrachi, quien compartió con los presentes.

Este 2025 participaron 30 carrozas y 92 delegaciones culturales y bandas musicales.

La actividad reunió también comparsas y delegaciones internacionales, en una jornada que se extendió por más de cinco horas.

Ni la lluvia fue impedimento para que cientos de personas disfrutarán de esta velada navideña.

La comunidad cristiana del país se hizo presente en el desfile participando con una carroza que cuenta con una estructura de aproximadamente tres metros, lo que la posiciona como una de las más grandes en el recorrido de 3.5 kilómetros.

El diseño incluye un pesebre con la representación del nacimiento de Jesús, José María y el Niño Dios, reforzando el mensaje central de la celebración durante el desfile navideño.

La carroza tenía aportes de las iglesias, Aviva Vive Feliz, Comunidad Apostólica Hosanna, Avanzada Juvenil, Manantial y el Centro de Adoración Cristiana Unidos, de Chiriquí; ademas de la Iglesia Cuadrangular.

Para este evento se preparó una logística tanto de transporte como de seguridad. Fueron 5,000 agentes de estamentos de seguridad que garantizaron la vigilancia y el Metro de Panamá operó hasta la medianoche.