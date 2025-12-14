Mbappé y Rodrygo dan aire al Real Madrid

El Real Madrid sufrió y respiró en Vitoria después que el Deportivo Alavés igualara el gol de Kylian Mbappé (1-1) en la segunda parte, pero Rodrygo deshizo la igualada puso el 1-2, tras una buena cabalgada de Vinicius en el minuto 76.

A pesar de la victoria el equipo de Xabi Alonso no despejó las dudas de la última semana, pero se mantiene a cuatro puntos del FC Barcelona, mientras que los vitorianos se quedan con 18 puntos en el puesto 12.

El conjunto del Barcelona camina con paso firme con 43 puntos, el Real Madrid (39) no despeja sus dudas. Los hombres de Hansi Flick, tras su victoria frente a Osasuna (2-0), encadenan siete victorias consecutivas. Real Madrid antes del pitido inicial en Mendizorroza, sumaba un partido ganado de los últimos cinco.}

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró, después de dos derrotas consecutivas que están “todos juntos” en esto y dijo que “la unión es fundamental”.

El técnico vasco confesó que le gustó más este partido que el que disputaron ante el Celta. “Ha habido cosas que necesitas en los partidos. Necesitamos continuidad y constancia y sirve para aprender y que no se quede en el olvido”, explicó el preparador del equipo blanco.

“Nos hemos puesto por delante y hemos perdido el control del balón”, lamentó el entrenador, que opinó que pudieron marcar el segundo gol tras el paso por vestuarios.

“Le doy mucho mérito a la victoria, muchas bajas y sanciones”, expresó el técnico, que incidió en que “con un partido no es suficiente”. “Queda mucho, era un momento importante pero hay que darle continuidad a las cosas que hemos hecho bien”, reiteró.