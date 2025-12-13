Jubilados y pensionados cobrarán bonos el 19 de diciembre: ¿Cuántos son y cómo se pagan?

Los pensionados y jubilados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2025, el viernes, 19 de diciembre.

En esta fecha, la institución informó que también se harán efectivos los bonos especiales de fin de año.

A tener en cuenta que hay tres tipos de bonos y se pagan de la siguiente manera:

El bono de 60 dólares correspondiente a la Ley 51 de 2005 lo recibirán todos los pensionados y jubilados de IVM y de Riesgos Profesionales, siempre y cuando estén en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025.

Mientras que el bono de $100 correspondiente a la Ley 70 de 2011 se les dará a los pensionados y jubilados que estén en la planilla de la segunda quincena de diciembre 2025, cuyo monto de su pensión sea mayor de $800.01 hasta $1,500.00, sin exceder los $1,600.00.

A esta población de pensionados se les dan estos 100 dólares debido a que no se les reconoció el aumento escalonado otorgado según el artículo 4 de la precitada ley. Además, reciben su bono de 60 dólares.

Por su parte el otro bono, de $40 y correspondiente a Ley 438 de 2024, se destinará a todos los pensionados y jubilados de IVM y de Riesgos Profesionales, vigentes en planilla en la primera quincena de junio de 2024.

Recuerde que no lo reciben quienes entraron en planilla después de esa fecha (junio de 2024).

La CSS dijo que mantiene los procesos de pago puntuales y transparentes, garantizando la continuidad de los beneficios que corresponden a los pensionados y jubilados.

