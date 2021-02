¿Funcionan la vitamina C y el zinc contra la covid-19?

Un estudio publicado esta semana en la revista médica JAMA Network Open advierte que ni los suplementos de vitamina C ni los de zinc tienen beneficios para las personas que permanecían aisladas en sus casas con covid-19.

Versión impresa

Los investigadores detallaron que "desafortunadamente estos dos suplementos no estuvieron a la altura de las expectativas".

Para realizar la investigación, los expertos les administraron dosis altas de cada suplemento solo y en combinación a grupos de 214 adultos que se estaban recuperando en casa.

Mientras otro grupo recibió los cuidados habituales, como reposo, hidratación y medicamentos para reducir la fiebre, pero no estos suplementos.

Las dosis altas no ayudaron, pero sí causaron ciertos efectos secundarios en los pacientes a los que se les administró.

"Se reportaron más efectos adversos (náuseas, diarrea y espasmos estomacales) en los grupos de (personas que tomaban los) suplementos que en el grupo de atención habitual", dijo la doctora Erin Michos, del John Hopkins.

Recalcaron los expertos que el gluconato de zinc en dosis altas, el ácido ascórbico (vitamina C) o ambos suplementos no redujeron los síntomas del SARS-CoV-2.

Por su parte, el doctor panameño Paulino Vigil explicó que todo humano con deficiencias en vitaminas puede tener peores resultados ante cualquier enfermedad o quebrantos de salud, por eso la alimentación balanceada y natural es lo mejor.

VEA TAMBIÉN: Rescatan a niña de 10 años que escapó de albergue subiendo al techo de un colegio en Tocumen

"Estudios de adecuada calidad demuestran que suplementarse con vitaminas no mejora los resultados o evolución con covid-19. Estudio realizado en Brasil con pacientes hospitalizados demuestra que dar vitamina D es igual que placebo (no mejora). Estudio realizado en Ohio y Florida muestra que dar zinc, vitamina C solas o dar ambas juntas en paciente recién infectado no acorta el tiempo de enfermedad, ni mejora síntomas, ni evita ingreso a hospital, ni evita muerte", expresó el galeno a través de su cuenta de Twitter.

El médico agregó que ingerir vitaminas, adicional a la adecuada alimentación, no muestra ningún beneficio en personas con covid-19: "Invierta en alimentos", recomendó.