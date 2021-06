Gladys Novoa: 'Me contagié de coronavirus al quitarme la mascarilla para tomarme un café'

En la guerra contra el coronavirus los profesionales de la salud han estado en la primera línea, experiencia que nos narra la doctora Gladys Haydee Novoa, directora regional del Ministerio de Salud (Minsa), en la provincia de Chiriquí, quien se contagió y estuvo cerca de ser intubada.

"Tengo que reconocerlo, que me contagie por quitarme la mascarilla cinco segundos para tomarme un café, hice un análisis y fue en ese momento, porque gracia a Dios mi familia no salió afectada, ellos se cuidan mucho, solo mi secretaria y yo resultamos positivas", afirmó la galena.

Gladys Novoa dice que incluso su conductor salió bien librado tras su contagio.

"Fue una experiencia muy difícil para mí, porque llegamos a tener una situación de casi grave, pero gracias a Dios no tuve que utilizar ventiladores mecánicos cuando estaba en el hospital.

Recuperación

Después de salir del centro médico pasé a una fase de recuperación de tres meses con fisioterapia y terapia respiratoria. El coronavirus me dejó con una capacidad pulmonar del 67% en el primer mes, después me he ido recuperando poco a poco".

Gladys Novoa, quien además es especialista en Ginecología y Obstetricia, asegura que piensa que ya está bastante recuperada, pero le queda la duda si en algún momento quede más vulnerable para otras enfermedades que existen antes de la pandemia. "Esta experiencia que viví espero les sirva de reflexión a todos, porque tenemos que cuidarnos mucho de este virus tan letal".

Arduo trabajo

"La provincia de Chiriquí tiene unas caracteristicas especiales, a diferencia de otras, entre ellas: que tiene una alta migración interna, principalmente de los grupos indígenas que se trasladan a las diferentes actividades agrícolas a Tierras Altas, Río Sereno y el área bananera de Barú, otra es que estamos en el cordón fronterizo y se produce una migración espontánea y por ello tenemos equipos de atención primaria hasta el tercer nivel en Chiriquí.

"Recibimos pacientes de las comarcas y Bocas del Toro, no ha sido fácil para nosotros afrontar el nuevo coronavirus al igual que pasa en el mundo entero, empezamos desde cero enfrentando este virus, no sabíamos nada de su comportamiento, ni cómo controlarlo, pero poco a poco fuimos superando algunas dudas sobre este enemigo y aprendiendo para salvar vidas, que es el principal objetivo de nosotros los profesionales de la salud.

Gladys Novoa confirmó que los equipos sanitarios tuvieron que ir a cazar a los contagiados en las diferentes comunidades y después imponerles cuarentena y hacer un trabajo grande de trazabilidad para evitar la propagación de la covid-19. "Ha sido un esfuerzo titánico con mucho cansancio de los equipos de salud, pero gracias a Dios se fue controlando el avance del coronavirus. Tuvimos muy cerca de que colapsara el sistema de salud en esta provincia, pero se logró evitar y es por eso que mantenemos una campaña fuerte para que la población no se relaje y mantenga las medidas de bioseguridad, porque esto no ha terminado aún".

"En este momento estamos en una especie de meseta en forma descendente, porque incluso empezamos el año hasta con 400 casos por día y ahora estamos cerca de los 102 positivos y unos 1,600 positivos activos en toda la provincia desde que llegó la pandemia.

La doctora Gladys Novoa reveló que durante las batallas contra la pandemia de coronavirus en Chiriquí, perdieron la vida cuatro profesionales de la salud y más de 300 han resultado contagiados.

"Si nos descuidamos podemos tener otro repunte del virus y lo importante es encaminarnos a la inmunidad de rebaño que se lograría con el 70% de la población".

Gladys Novoa confía en la capacidad del equipo de salud en la aplicación de las vacunas y en que se pueda lograr una inmunidad de rebaño en el país.

