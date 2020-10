Hay claves para desinfectar la casa después de la COVID-19

La pandemia del COVID-19 ha invadido a muchos hogares de humildes, en donde aislarse en una habitación es la medida más efectiva de evitar el contagio del resto de los familiares. Sin embargo, para desinfectar la vivienda cuando no se cuentan con los recursos suficientes para pagar una limpieza, puede convertirse en un problema.

El doctor Eliecer Santamaría, médico general del Minsa, indicó que higienizar con empresas que realizan este trabajo queda a criterio de las personas, pero no es una recomendación obligatoria del Ministerio de Salud.

Explicó que la forma más efectiva de poder hacer la limpieza del área en donde estuvo el paciente con COVID-19 es muy sencilla. Primero se deben limpiar todas las superficies con las que tuvo contacto el paciente, con agua y jabón.

Se ha comprobado que el virus es tan fácil de eliminar que no es necesario comprar tantos desinfectantes sofisticados.

Señala que al secarse la superficie, se usa cualquier desinfectante que se compre en los supermercados que contenga amonio cuaternario, (no es necesario comprárselo a ninguna empresa en particular) y con esto, dijo el galeno, estará seguro que eliminó el 99.9% de todos los microorganismos que puedan estar, ya que no solamente pudo ser el COVID-19 sino cualquier otra bacteria.

Explicó que luego de hacer la limpieza, se hace una solución de hipoclorito de sodio. En un litro de agua, se disuelven dos cucharadas de cloro si la concentración es 3.25 o una cucharada si es 5.25. Es recomendable utilizar guantes desechables cuando vaya hacer esta limpieza.

Explicó que esta concentración se utilizará con un atomizador y se roseará en el colchón de la cama, las almohadas o sillones con los que tuvo contacto el paciente COVID-19.

minutos es el tiempo en que se debe desinfectar la manigueta de la puerta de los baños y la cadena si la persona aún está enferma. Utilizar papel toalla para abrir y cerrar.



El cesto de la ropa sucia es otro de los focos de contaminación, por lo cual la persona debe lavar la ropa con un jabón desinfectante y no acumularla por muchos días.

Resaltó que se deben desinfectar las maniguetas de puertas, guardarropas, gavetas y artículos que la persona pudo haber utilizado.

El baño es el primer foco de contaminación. Se debe limpiar las llaves de los grifos, la cadena del inodoro.

Enfatizó que si la persona aún está enferma, este ejercicio de desinfección debe hacerse cada media hora y utilizar papel toalla para abrir y cerrar la manigueta de la puerta de los baños, la cadena y desecharlos y desinfectar de una vez.