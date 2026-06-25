IMHPA advierte sobre fuerte inestabilidad atmosférica y tormentas eléctricas para hoy

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de prevención debido a un marcado panorama de inestabilidad atmosférica que afectará el territorio nacional durante la tarde y la noche de este jueves. Las condiciones climáticas estarán determinadas por la influencia directa de la vaguada monzónica sobre el océano Pacífico, interactuando con sistemas de baja presión locales y el tránsito de ondas tropicales sobre la región.

Se prevé el desarrollo de aguaceros generalizados acompañados de fuerte actividad eléctrica sobre los sectores de Panamá Centro, Norte, Este y Oeste. Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían intensificarse rápidamente en las áreas urbanas de la capital y el resto de las provincias, generando importantes acumulados de agua y posibles anegaciones.

Monitoreo por tormentas en provincias y comarcas

El reporte meteorológico detalla que las condiciones de mayor riesgo por tormentas severas y ráfagas de viento se concentrarán en las Tierras Altas de la provincia de Chiriquí y en diversos sectores de la Comarca Ngäbe-Buglé, donde la saturación de los suelos eleva la vulnerabilidad.

De igual manera, el pronóstico extendido indica un incremento de las lluvias intensas a partir del mediodía en las provincias de: Coclé, Veraguas (centro y sur) y la Península de Azuero (Herrera y Los Santos)

Por su parte, la vertiente del Caribe experimentará un escenario complejo. Las localidades de Colón, la comarca Guna Yala, Bocas del Toro y el norte de Veraguas registrarán cielos predominantemente nublados con tormentas eléctricas intermitentes, lo que incrementa sustancialmente la probabilidad de inundaciones locales y crecidas repentinas de ríos.

Alerta por oleaje en el Caribe y altos índices de radiación

El IMHPA mantiene activa una advertencia por condiciones desfavorables para la navegación y bañistas en el litoral Caribeño. Se reportan vientos intensos, peligrosas corrientes de resaca y un fuerte oleaje. En contraste, las costas del océano Pacífico presentarán escenarios mucho más estables y favorables.

En el apartado térmico, se estiman temperaturas máximas que alcanzarán los 33°C en las tierras bajas, mientras que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12°C (en zonas montañosas) y los 24°C.

A pesar de la alta cobertura nubosa, los expertos técnicos indicaron que el índice de radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles catalogados entre altos y muy altos en momentos de despeje, obligando a la ciudadanía a extremar las medidas de protección solar e hidratación.

Los estamentos de seguridad del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reiteran el llamado a la población a evitar conductas de riesgo cerca de cauces de agua y mantenerse atentos a las actualizaciones de los radares meteorológicos.