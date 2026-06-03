Incidencia técnica en la Línea 1 del Metro de Panamá causa retrasos y aglomeraciones

El Metro de Panamá informó que, debido a una incidencia técnica en el sistema de Patios y Talleres, el servicio en la Línea 1 presenta retrasos la mañana de este miércoles.

A través de un comunicado, la entidad aseguró que su equipo técnico ya se encuentra trabajando en el sitio para solventar la situación lo antes posible y normalizar la frecuencia de los trenes.

Debido a este inconveniente, las estaciones de San Isidro, Los Andes y San Miguelito registraron un alto volumen de pasajeros, quienes tuvieron que armarse de paciencia para abordar las unidades.

En los últimos meses, la demanda del Metro de Panamá ha experimentado un incremento notable. Esto se debe al alza en el precio del combustible, lo que ha llevado a muchos conductores a dejar sus automóviles en casa y optar por el transporte público.