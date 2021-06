Invasores profesionales de terrenos podrían pagar con cárcel su osadía

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Rogelio Paredes, recalcó que trabaja en una iniciativa legislativa para que los invasores de terrenos paguen con cárcel.

El alto funcionario explicó que hay especuladores profesionales que van de sector en sector adueñándose de tierras que no les pertenecen, para luego venderlas.

"Estamos agregándole dos artículos a una iniciativa legislativa que presentó el diputado Hernán Delgado, que va dirigido al tema de los invasores profesionales. Los artículos hablan de dos a cinco años de cárcel y en otros un poquito más, dependiendo de la reincidencia", expuso.

Paredes destacó que, hasta ahora, lo que hay son sanciones administrativas muy pobres, las cuales son de amplio conocimiento de los invasores.

Agregó que la Policía Nacional tiene las fotos e información de los líderes de estas invasiones.

El jefe de la cartera del Miviot reconoció que hay personas que necesitan el terreno, pero dijo que otros lo hacen por negocio e incluso familias enteras se dedican a esta práctica.

"No podemos permitir que esto se convierta en un negocio. Y para los que se resisten, les tenemos noticias, no se van a quedar donde están. No se les tirará a la calle, pero no se quedarán donde mejor les parece para estar más cerca de la autopista", recalcó.

Por otro lado, Paredes incentivó a los dueños de fincas a denunciar en caso de ser víctimas de las invasiones.

"Tienen todo el derecho de acercarse el juez de paz y pedir el desalojo, no esperen que sea el Miviot el que lo haga", precisó.

Sostuve una reunión con los residentes del cordón urbanístico del pacífico del corregimiento de Playa Leona, que se encontraban protestando en los terrenos del Hospital Nicolás Solano. #UnPanamáMejor pic.twitter.com/aa8u6NGkbf— ROGELIO PAREDES (@rparedesrobles) June 1, 2021

