Javier Nieto: Panamá podría hacer obligatorio vacuna contra la covid-19 cuando cuente con suficientes dosis

Si bien en este momento el Gobierno Nacional no puede hacer obligatorio vacunarse contra la covid-19, en su momento que existan dosis suficientes la situación podría cambiar.

El infectólogo, Javier Nieto, plantea que las autoridades gubernamentales podrían alegar que se pasa del paradigma de la protección individual al precepto de bienestar social.

Quienes se oponen a las vacunas podrían decir que una persona vacunada puede contagiar a una persona no vacuna, y ello es es cierto, según el infectólogo, no obstante tambipen es cierto que es las personas vacunadas tienen menos carga y viral y excretan menos el virus que quienes se contagian y no están vacunadas, lo que significa que la persona vacunada pone mucho menos en riesgo a quien no esté vacunado, entonces se rompe ese paradigma de la protección individual y se pasa al precepto del bienestar social.

En su momento el Gobierno, según lo explicado por el especialista, podría indicar que lo correcto es que se vacunen todos para poder asegurar ese bienestar social.

Destaca que única forma que se puedam asegurar ese bienestar social es que la mayoría de las personas se vacunen pero eso en el contexto actual no es posible.

"En este momento a mi me parece que es un tanto prematuro establecer una medida de oblogatoriedad porque hay una responsabilidad del Estado y del Gobierno Nacional de asegurar la mayor cantidad de vacunas a la población en general", resalta.

Recuerda que no se ha recurrido a la obligatorierdad de la vacuna porque no se había contando con un número importante de vacunas arribando al país.

"La situación podría cambiar a partir de hoy, pero también hay una responsabilidad por parte de las personas, porque si la autoridad sanitaria le está ofreciendo las herramientas para prevenir una enfermedad que podría ser mortal , entonces ustede debería vacunarse", señala Javier Nieto.

En cuanto a la colocación de una tercera dosis de la vacuna contra la covid-19, Javier Nieto, dijo en Telemetro que está se podría estar aplicando a personas con sistema inmune débil.

Reconoce que las dosis pueden estar garantizando inmunidad en las personas por meses o años, ello es un aspecto que todavía está en estudio.

