José Raúl Mulino reiteró que no es partidario de una segunda elección en Venezuela

El mandatario panameño, José Raúl Mulino sigue escéptico ante la propuesta de una segunda elección en Venezuela y considera que, Nicolás Maduro "se va a sentar sobre Venezuela y lo que digamos mucho o poco en la comunidad internacional de nada le va a valer".

Y es que ya ha pasado un mes desde las elecciones en Venezuela y de que algunos países de América Latina, incluyendo a Panamá, sigan solicitando a Maduro que muestre las actas detalladas de la votación, pero no lo ha hecho.

"Un mes ha pasado y va a pasar, yo creo, que más tiempo", recalcó el presidente Mulino, en una entrevista con Andrés Oppenheimer en CNN.

Mulino dijo no es partidario de una segunda elección, porque: "Primero, ya lo dije, no va a ser distinta a la primera elección. Segundo, porque va a tirar el problema de Venezuela quién sabe en la dimensión del tiempo a cuándo. Y eso trabaja en contra de la estabilidad democrática de Venezuela".

El mandatario prefirió no emitir juicios de valor sobre aquellos que sí desean una segunda elección, pues lo cierto es que una esta retrasaría "en el tiempo y en las expectativas el tema de la democratización de Venezuela y una transición ordenada hacia un posmadurismo, evidentemente".

Por otro lado, el presidente panameño compartió que, tras firmar un comunicado junto a otros países mostrando el desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de convalidar la reelección de Nicolás Maduro, Panamá suspendió vuelos, de entrada y salida, y se dio el cese de relaciones diplomáticas con Venezuela.

Añadió: "No sé los demás países qué tengan en mente y tampoco me incumbe, pero lo cierto es que el tema está latente".'



El éxodo de venezolanos no ha aumentado luego de que Maduro se adjudicara las elecciones de Venezuela, comicios celebrados en pasado 28 de julio. "No, no, no, ha bajado como una cifra alrededor de un 30% comparado al año pasado. Sí, ha bajado. Pero no quita que vuelva a subir, independiente con relación a lo que sucede a lo interno de Venezuela, por ejemplo, y ojalá no pase", reiteró el mandatario panameño en una entrevista con "CNN".

Mulino subrayó que, en este punto, tanto Edmundo González como María Corina Machado mantienen su posición.

"Lo que corresponde, es el mandato del pueblo venezolano y, aunque no lo creas, y a veces lo digo por experiencia, se puede sentir impotente la oposición venezolana dirigida por estas dos personas muy aguerridas, muy comprometidas", subrayó el presidente panameño en la entrevista.

Migración

Un tema que también se puso sobre el tapete con Andrés Oppenheimer fue el de la migración por la Selva del Darién, pues Mulino desmintió que haya aumentado el éxodo de venezolanos luego de que Maduro se adjudicó las elecciones de Venezuela, comicios celebrados el pasado 28 de julio.

El mandatario fue enfático y respondió: "No, no, no, ha bajado como una cifra alrededor de un 30% comparado al año pasado. Sí, ha bajado. Pero no quita que vuelva a subir, independiente con relación a lo que sucede a lo interno de Venezuela, por ejemplo, y ojalá no pase.