José Torres: Media vida de arte inspirada en los 167 años del pueblo chamero

La necesidad lo llevó al emprendimiento, a explorar y explotar el talento que lo ha catapultado como uno de los artistas chamero pionero de muchas tradiciones.

Al cumplirse 167 años de fundación del distrito de Chame en Panamá Oeste, José Torres, acoge con sencillez el título que le ha dado su comunidad como pionero del arte y de la tradicional confección de 'muñecos Judas' que año tras año, pone al pueblo chamero bajo el lente de los panameños.

El nombre de José Torres cobró relevancia desde 1988, un año antes de la invasión, con la confección de los ‘Muñecos de Año Viejo’ en el distrito de Chame. El muñeco ‘Juda’ del fallecido exdictador, Manuel Antonio Noriega, marcó su vida artística y abrió camino a muchos jóvenes emprendedores.

De sus 60 años de vida, Torres ha dedicado 30 a la confección de murales, que para muchos es más que el tema o el motivo, destacando el carisma que plasma el artista en cada una de sus obras.

"Yo la vivo cuando estoy haciendo arte, le meto el alma y el corazón", dice el hombre que ha inspirado a muchos artistas jóvenes de su comunidad.

Ha perdido la cuenta de cuántos murales ha pintado en centros religiosos, centros educativos, centros comerciales, instituciones públicas, entidades privadas. Ninguna de sus obras es mejor que la otra, porque a todas les pone el mismo empeño, el mismo amor y el mismo compromiso con sus clientes.

¿Se puede vivir del arte?, pues sí, dice el chamero. En Panamá no se vive de una manera ostentosa, pero si te dedicas a esta profesión tendrás lo suficiente para atender tus necesidades, sostiene.

Mientras retoca algunas de sus obras en las paredes de la escuela Rafael Maduro Garibaldo en el corregimiento de Chame cabecera, Torres confiesa que el mayor logro de su carrera es haber educado a sus hijas.

“Si no me hice rico de joven, ahora a los 60 años no lo voy a hacer, pero lo seguiré trabajando hasta cuando la mano y el pulso me permitan seguir haciéndolo”, sentenció. "Los clientes me conocen, ellos ponen el tema y yo pongo el arte", destacó mientras su pincel resalta la rayas de un jaguar que engalana el mural de los Símbolo Patrios en el plantel.

El chamero evitó hablar del costo de su trabajo. ‘Uno no trabaja por lo que hace, si no por lo que sabe”, atinó mientras secaba el sudor de su frente con las manos empapadas de pintura amarilla que resaltaba la mandíbula del jaguar.

Al conmemorarse este 18 de septiembre la fecha de fundación del distrito de Chame, el artista no puede dejar de añorar el ayer.

Sostiene que Chame ha evolucionado en los últimos años y no se parece a la comunidad de ayer, aunque reconoce que conserva su esencia, los recursos naturales, mismo que representa en la mayoría de sus obras.

El Cerro de Chame, la iglesia del Pueblo, el béisbol, el agro, la pesca, las playa, el Río Chame, sus montañas y el propio cacique Chamé, han inspirado los murales de este artista.

Recuerda que en sus años mozos no existían los celulares y había que formar filas en los pocos teléfonos públicos para hacer una llamada, también extraña los juegos bufos y las largas charlas entre jóvenes a la luz de la luna y en los parques.

"Tampoco existía la televisión y si alguna residencia la tenía, las chiquillera se reunía en la casa de la familia que gozaba del privilegio", señaló.

La sencillez del pueblo no es lo único que extraña Torres, también la seguridad y la tranquilidad que se gozaba en esos tiempos, que poco a poco se van perdiendo conforme crece el distrito, y que además de desarrollo también implica un cúmulo de problemas sociales.

