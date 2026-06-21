La Prensa sigue prolongando su característica estela de manipulación y falsedades

El diario La Prensa ha vuelto a emprender una ofensiva contra las voces que no comulgan con su línea, pisoteando la tan pregonada libertad de expresión y de prensa, por las que dice rasgarse las vestiduras.

En días pasados, ese medio publicó la supuesta investigación "Taladores Digitales" en la que cuestiona el funcionamiento de cuentas y medios con respecto a la mina.

En este sentido, La Prensa, cuya expresidenta fue señalada públicamente de extorsionadora, acusó a Panamá América de participar del hostigamiento contra los ambientalistas que se oponen al proyecto minero basándose únicamente en que al siguiente día de que el Comité Cívico de las comunidades de Omar Torrijos, Donoso y La Pintada emitió una carta pidiendo respuestas al Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), este diario centenario se hizo eco.

Dicha publicación solo expuso las peticiones de las comunidades afectadas por el cese del proyecto y no entró a valorar o hacer juicios, como sí es costumbre de LP hacerlo. No hay que olvidar que tan solo el año pasado uno de sus exdirectivos dijo que le constaba que desde ese medio "se conspiraba para engañar a la población con sus publicaciones amañadas".

La Prensa deslegitima entonces las voces de esas personas, su centro se basa en solo exponer un aparente victimismo. También cuestiona otra nota publicada el 10 de octubre de 2025 en la que se coloca sobre la palestra el silencio del CIAM.

Pero curiosamente fue el CIAM el que eligió enmudecer. Tuvieron que pasar seis días para que finalmente el 13 de octubre lanzara un comunicado en el que aceptó recibir donaciones de Packard y achacó los comentarios a una supuesta campaña de desprestigio.

De acuerdo con La Prensa, CIAM sí tenía los 400 mil dólares donados por Packard publicados en su apartado de transparencia. Sin embargo, el creador digital Brian Lutz, etiquetado por LP como un promotor de falsedades, demostró que la organización hizo pública la totalidad de la información solo después de que él revelara la situación en uno de sus mediáticos podcast.

"CIAM tenía poquitas donaciones publicadas en su web cuando investigué en octubre de 2025. En 2024 no tenían nada y fue un año después que supuestamente actualizaron todas las donaciones y las actualizaron el 15 de octubre según el código fuente de la página. Y mi publicación fue el 7 de octubre. CIAM había enseñado el hueso, pero no el filete ni a Islas Secas", expuso Lutz, retratando que las falsedades provienen así de la otra parte.

El profesor Edwin Cabrera también fustigó el trabajo de La Prensa debido a que el diario mencionó una cuenta que simula ser una página de noticias y que tiene el mismo nombre de su programa radial "Panamá en Directo", junto con un extracto de la entrevista realizada al miembro del Comité Cívico de Donoso, lo que se presta para confusiones.

Desde su programa también cuestionaron que La Prensa tenga un evidente sesgo, cuando la gente que defiende la reapertura del proyecto también es objeto de ataques en redes.

Tampoco deja de resultar irónico que La Prensa crucifique una actividad económica de la que ellos mismos sacan réditos con anuncios, coberturas, publicaciones y con la que se toman hasta un "Café".