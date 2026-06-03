La renuncia de Bonagas es el primer paso; exigen dimisión del resto de su equipo

Después de varias semanas de incertidumbre y cuestionamientos, finalmente Etelvina de Bonagas presentó oficialmente su renuncia al cargo de rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), siguiendo el protocolo reglamentario.

Una decisión que, según sus abogados, busca garantizar el funcionamiento y respeto a la institucionalidad de la casa de estudios superiores.

Aseguraron que la funcionaria renunció voluntariamente a su puesto pensando en el bienestar de los estudiantes, sobre todo los que residen en áreas de difícil acceso, ya que han sido los más afectados por la crisis que atraviesa la institución.

Mencionaron que, con la entrega de este documento, el Consejo General Universitario queda notificado sobre su determinación y procederá de acuerdo a lo que establece el estatuto.

Aunque de Bonagas dio, en palabras de su equipo legal, "un paso al costado", aún debe enfrentar la denuncia por supuestas irregularidades administrativas presentada por el Ministerio de Educación (Meduca) ante la Procuraduría General de la Nación y decidir si continuará en la institución como catedrática o pondrá fin a su vida laboral.

La titular de Educación, Lucy Molinar, se refirió al tema sosteniendo que, más allá de una renuncia, lo que necesita la entidad es orden.

"Unachi tiene una misión, esto apenas empieza; ahora tienen que ordenar su institución, retomar el rumbo, recordar lo que es una universidad y dedicarse a construir un verdadero centro académico donde se haga énfasis en la investigación, en la academia y en la extensión", dijo.



La misiva dirigida al máximo órgano de gobierno universitario señala que la dimisión de Etelvina de Bonagas será efectiva a partir del próximo lunes 8 de junio de 2026 y agrega que durante sus años de servicio procuró desempeñar sus responsabilidades con "dedicación, respeto y profundo compromiso con la educación superior pública panameña, aunado al cumplimiento de la correcta administración pública".



El Consejo General Universitario (CGU) de la Unachi deberá designar al reemplazo provisional de la rectora mientras se realizan las elecciones.



La funcionaria debe decidir si continuará en la institución como catedrática o pondrá fin a su vida laboral que supera los 40 años.

Molinar considera que despersonalizar "esta casi novela" es absolutamente necesario para dar cabida a lo que realmente importa, que es garantizar el aprendizaje de las futuras generaciones.

Los estudiantes están a la espera de que el máximo órgano de gobierno universitario se reúna y convoque a nuevas elecciones, dejando de lado el precedente negativo que generaron en su último encuentro.

Justine Williams, dirigente estudiantil, indicó que también han solicitado la renuncia de todo el equipo de trabajo que acompañó a de Bonagas porque, de alguna manera, son partícipes de las anomalías presentadas durante su administración.

Explicó que, de aprobarse esta petición, quien tomaría las riendas de la Universidad sería el decano con mayor antigüedad.

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"Es el camino más transparente y viable debido a que cualquier persona que haya pertenecido a la administración actual es cuestionada por todas las ilegalidades que se han cometido durante todos estos años", acotó.

Agregó que la renuncia de la rectora es el primer paso hacia el cambio institucional que necesita la Unachi.