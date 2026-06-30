La unidad de Análisis Financiero cierra temporalmente su plataforma para reforzar controles de seguridad

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) confirmó que enfrenta un incidente de seguridad en su sistema tecnológico. Ante esta situación, la institución activó de inmediato los protocolos técnicos y administrativos para contener el evento.

Como medida preventiva, se han suspendido temporalmente los servicios de la entidad. Esto permitirá realizar una revisión exhaustiva de los accesos, verificar la plataforma y fortalecer los controles de seguridad, garantizando así que los sistemas operen sin riesgos antes de su reactivación.

Actualmente, los especialistas continúan con las evaluaciones técnicas para determinar las causas de estas irregularidades en la infraestructura. Sin embargo, la institución aclaró que, hasta el momento, no existen indicios de que se haya comprometido información sensible o clasificada.

Finalmente, la UAF reiteró que toda comunicación oficial se difundirá únicamente a través de sus canales autorizados, con el fin de evitar la creación y circulación de noticias falsas. La entidad reafirma su compromiso con la seguridad de la información financiera para salvaguardar la integridad de sus sistemas.