Lanzan en la Asamblea de la OEA en Panamá iniciativa para fortalecer la excelencia periodística

Una iniciativa presentada en el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebra hasta este miércoles en Panamá, busca fortalecer la excelencia periodística y la confianza en los medios de comunicación en las Américas.



Denominada 'Iniciativa Rickey Singh para la Excelencia Periodística en las Américas', en homenaje a este reconocido periodista guyanés y caribeño (1937–2025), el proyecto cuenta con el respaldo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y del Proyecto de Apoyo a los Medios de Comunicación Independientes y la Lucha contra la Desinformación, financiado por la Unión Europea (UE).



"La iniciativa busca promover un diálogo hemisférico entre periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para responder a desafíos cada vez más relevantes para las democracias de la región, entre ellos la excelencia periodística, la credibilidad de los medios, la confianza pública y el fortalecimiento de mecanismos de autorregulación", indicaron en un comunicado los organizadores.



Como parte de este lanzamiento se presentó para discusión un conjunto de 'Principios Interamericanos de Excelencia Periodística', concebidos como un marco voluntario y no regulatorio para orientar el ejercicio profesional en los diversos ecosistemas mediáticos del continente.



Según la nota, treinta periodistas y representantes de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil de la región, de países como Ecuador, Venezuela o Panamá, participaron en un diálogo para "identificar desafíos comunes y promover estándares que contribuyan a fortalecer la credibilidad, la diversidad, la transparencia y la responsabilidad social del periodismo, en medio del contexto adverso que enfrenta la prensa independiente".



El Relator Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, destacó en la presentación la necesidad de consolidar un espacio permanente de intercambio y reflexión entre periodistas del hemisferio como condición para fortalecer las democracias en las Américas.



“Más allá de los cambios tecnológicos, el periodismo solo podrá mantenerse fuerte si conserva sus principios fundamentales”, dijo por su parte la embajadora de la UE en Panamá, Izabela Matusz.



Según la embajadora, los principios compartidos en la sesión "constituyen una base firme para apoyar un periodismo más sólido, más independiente y de mayor calidad".



“Esto es más necesario que nunca en un momento en que la democracia enfrenta amenazas en muchas partes del mundo”, remarcó.



Sobre la figura de Rickey Singh, la excomisionada y expresidenta de la CIDH, Roberta Clarke, resaltó su legado de más de seis décadas como un periodista comprometido con la verdad, los derechos humanos y la libertad de prensa, conociendo de primera mano los desafíos del Caribe.