Laurentino Cortizo sobre los funcionarios: 'Hay algunos que se están enredando la cabeza y terminan en casa'

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, reiteró este viernes que la pandemia de la COVID-19 es una guerra y que a su lado necesita un equipo fuerte.

Cortizo, durante la entrega de diferentes programas del Gobierno en la región de Azuero, pidió a los funcionarios concentrarse en sus labores.

"No nos equivoquemos, como funcionarios públicos esto es pasajero. Hay algunos que se están enredando la cabeza y terminan en su casa. Esta lucha no es para tímidos ni para débiles, los que no entienden que esto es una guerra frontal no pueden estar luchando al lado de nosotros. No los necesitamos", advirtió.

Los señalamientos del jefe del Ejecutivo se dan un par de días después de que algunos servidores estatales, supuestamente, participaron en una celebración en un restaurante, a pesar de que ya regía el toque de queda.

Por otro lado, el gobernante se refirió al plan de reapertura y los retos que trae el mismo para la población.

A juicio de Cortizo, está en las manos de la población que los números sigan bajando y que otras actividades puedan abrir sus puertas.

"La fase en la que estamos es calificada como la más peligrosa, está en nosotros comportarnos adecuadamente, utilizar las mascarillas y cuidarnos", expresó Cortizo.

En este sentido, el gobernante considera que la clave para evitar contagiarse de coronavirus es no llevarse las manos a la cara.

"Yo estoy tocando el pódium, toque la mesa, el micrófono, pero lo que no debemos hacer es tocarnos la cara", recomendó.

Desde la semana pasada, nuevos sectores de la economía retomaron sus actividades y se espera que a mediados de octubre se eliminen todas las restricciones de movilidad.